Олимпиада-2020, прыжки с шестом, Анжелика Сидорова поборется за медали: где смотреть
03:00
В четверг, 5 августа, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) будут разыграны медали в прыжках с шестом у женщин.
Россию в финале представит Анжелика Сидорова. Начало — в 13.00 мск.
Следить за соревнованиями можно будет на сайте «СЭ», с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и olympics.1tv.ru.
Расписание соревнований по легкой атлетике на Олимпийских играх-2020 в Токио
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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