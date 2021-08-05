Олимпиада-2020, прыжки с шестом, Анжелика Сидорова поборется за медали: где смотреть

В четверг, 5 августа, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) будут разыграны медали в прыжках с шестом у женщин.

Россию в финале представит Анжелика Сидорова. Начало — в 13.00 мск.

Следить за соревнованиями можно будет на сайте «СЭ», с помощью видеотрансляции в прямом эфире Первого канала и olympics.1tv.ru.

Расписание соревнований по легкой атлетике на Олимпийских играх-2020 в Токио