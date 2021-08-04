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Белорусская легкоатлетка Тимановская прилетела в Варшаву

21:30
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Самолет с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской приземлился в Варшаве, сообщает ТАСС.

Ожидается, что в столице Польши она 5 августа даст большую пресс-конференцию. Ранее спортсменка получила гуманитарную визу Польши.

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в Олимпиаде. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

Дополнительная информация:

https://t.me/tass_agency/68056

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