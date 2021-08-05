Шкуренев показал 9-й результат в беге с барьерами в десятиборье на Олимпиаде
Канадец Дамиан Уорнер продолжает лидировать в десятиборье на Олимпийских играх в Токио. Его результат в шестом сегменте, беге на 100 метров с барьерами — 13,46 секунд. Теперь у него 5767 очков.
На второй строчке идет австралиец Эшли Молони, который преодолел дистанцию за 14,08 секунды (2741 очко). Замыкает тройку лучших канадец Пирс Лепаж — 2773 очка.
Российский легкоатлет Илья Шкуренев идет на девятой строчке. Он преодолел дистанцию за 14,43 секунды (девятый результат). Теперь у него 5196 очка.
Следующий этап в программе десятиборцев — метание диска.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Десятиборье
Мужчины
110 м с/б
1. Дамиан Уорнер (Канада) — 13,46.
2. Герхард Майер (Австрия) — 13,90.
3. Гарретт Скантлинг (США) — 14,03.
9. Илья Шкуренев (Россия) — 14,43.
Общий зачет
1. Дамиан Уорнер (Канада) — 5767.
2. Эшли Молони (Австралия) — 5605.
3. Пирс Лепаж (Канада) — 5454.
9. Илья Шкуренев (Россия) — 5196.
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