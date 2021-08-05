Шкуренев показал 9-й результат в беге с барьерами в десятиборье на Олимпиаде

Канадец Дамиан Уорнер продолжает лидировать в десятиборье на Олимпийских играх в Токио. Его результат в шестом сегменте, беге на 100 метров с барьерами — 13,46 секунд. Теперь у него 5767 очков.

На второй строчке идет австралиец Эшли Молони, который преодолел дистанцию за 14,08 секунды (2741 очко). Замыкает тройку лучших канадец Пирс Лепаж — 2773 очка.

Российский легкоатлет Илья Шкуренев идет на девятой строчке. Он преодолел дистанцию за 14,43 секунды (девятый результат). Теперь у него 5196 очка.

Следующий этап в программе десятиборцев — метание диска.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Десятиборье

Мужчины

110 м с/б

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 13,46.

2. Герхард Майер (Австрия) — 13,90.

3. Гарретт Скантлинг (США) — 14,03.

9. Илья Шкуренев (Россия) — 14,43.

Общий зачет

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 5767.

2. Эшли Молони (Австралия) — 5605.

3. Пирс Лепаж (Канада) — 5454.

9. Илья Шкуренев (Россия) — 5196.