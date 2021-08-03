Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожелал здоровья Дарьей Клишиной
21:18
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил поддержку российской прыгунье в длину Дарье Клишиной. Спортсменка травмировалась на Играх в Токио.
В Instagram Клишина рассказал о своей травме на Олимпиаде. «Дарья, здоровья вам!» — прокомментировал запись Семак.
На Олимпиаде в Токио Клишина не сумела выйти в финал, получив травму во время квалификации.
Читайте также
Без России, но с любовью. Ромашина и Колесниченко сыграли на балалайке и выдали рок-версию «Калинки» от Little Big
Белорусов хотят лишить флага, а Тимановскую примет Польша. Что происходит вокруг белорусской бегуньи?
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю