Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожелал здоровья Дарьей Клишиной

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил поддержку российской прыгунье в длину Дарье Клишиной. Спортсменка травмировалась на Играх в Токио.

В Instagram Клишина рассказал о своей травме на Олимпиаде. «Дарья, здоровья вам!» — прокомментировал запись Семак.

На Олимпиаде в Токио Клишина не сумела выйти в финал, получив травму во время квалификации.