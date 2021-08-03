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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пожелал здоровья Дарьей Клишиной

21:18
Дарья Клишина. Фото Reuters
Дарья Клишина. Фото Reuters
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил поддержку российской прыгунье в длину Дарье Клишиной. Спортсменка травмировалась на Играх в Токио.

В Instagram Клишина рассказал о своей травме на Олимпиаде. «Дарья, здоровья вам!» — прокомментировал запись Семак.

На Олимпиаде в Токио Клишина не сумела выйти в финал, получив травму во время квалификации.

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