Снявшийся с Олимпиады легкоатлет Шубенков объяснил, почему поехал в Токио с повреждением

Российский легкоатлет Сергей Шубенков обратился к болельщикам, объяснив, почему поехал на Олимпиаду в Токио с повреждением.

«Что случилось? Надрыв ахилла на левой ноге во время разминки. Правда ли, что травмировался еще в Новогорске? Не совсем так. В Новогорске у меня обострился хронический тендинит (воспаление сухожилия). Поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днем. Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тендинит не помешал мне ни пробежать 12,92 в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии.

Все, кому нужно было знать, были в курсе. А рассказывать публично о своих болячках не хотел. Почему не взяли кого-то другого? Заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем.

Что теперь? Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь — и снова в бой», — написал Шубенков в Instagram.

Рекордсмен России должен был принять участие в соревнованиях на дистанции 110 м с барьерами, но не вышел на старт в забеге первого круга. У легкоатлета подозрение на частичный разрыв ахилла.

Ранее Шубенков обвинялся в употреблении запрещенных препаратов, но в конце июня с него были сняты все обвинения.