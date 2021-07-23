Российская лучница потеряла сознание во время квалификации на Олимпиаде-2020 в Токио

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время выступления в квалификации на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

«Мы с Еленой Осиповой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись — смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина — погода. Ее увезли доктора. Сейчас соберем ее вещи, лук, и пойдем искать Свету», — приводит слова российской лучницы Ксении Перовой ОКР.

23-летняя спортсменка смогла набрать 630 баллов и заняла 45-е место.

Ксения Перова с 664 очками заняла восьмое место в квалификации, показав свой лучший результат в сезоне, Елена Осипова — на 22-й строчке с 651 очком.

В 1/32 финала Перова сразится с Элис Ингли (Австралия), Осипова встретится с Сякиерой Машайих (Малайзия), Гомбоева — с Габриэлой Шлессер (Нидерланды). Встречи пройдут 25 июля.