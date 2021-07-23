Корейская лучница побила олимпийский рекорд в квалификации, россиянка Перова заняла 8-е место

Завершилась квалификация стрельбы из лука среди женщин на Олимпиаде-2020.

Первое место заняла кореянка Сан Ан, которая набрала 680 очков и установила новый олимпийский рекорд. Предыдущий был установлен украинкой Линой Герасименко в 1996 году (673 очка). Второе и третье места квалификации — у кореянок Чан Минхе и Кан Чхэ Ен.

Российская спортсменка Ксения Перова с 664 очками заняла восьмое место в квалификации, показав свой лучший результат в сезоне. Елена Осипова — на 22-й строчке с 651 очком, Светлана Гомбоева — на 45-м месте с 630 очками.

В 1/32 финала Перова сразится с Элис Ингли (Австралия), Осипова встретится с Сякиерой Машайих (Малайзия), Гомбоева — с Габриэлой Шлессер (Нидерланды). Встречи пройдут 25 июля.