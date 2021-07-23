Тренер сборной России по стрельбе из лука объяснил, что случилось с Гомбоевой
05:39
Тренер сборной России по стрельбе из лука Станислав Попов объяснил, что произошло со Светланой Гомбоевой на Олимпийских играх в Токио. Спортсменке стало плохо во время квалификации.
«Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли.
Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота", — приводит пресс-служба ОКР слова Попова.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 44Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
«Когда обо мне вышел фильм, Винер хотела выкупить на него права. Чтобы нигде не показывали». Мамун — об Олимпиаде
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю