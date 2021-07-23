Тренер сборной России по стрельбе из лука объяснил, что случилось с Гомбоевой

Тренер сборной России по стрельбе из лука Станислав Попов объяснил, что произошло со Светланой Гомбоевой на Олимпийских играх в Токио. Спортсменке стало плохо во время квалификации.

«Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли.

Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота", — приводит пресс-служба ОКР слова Попова.