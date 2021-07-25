Лучница Гомбоева о серебре Олимпийских игр: «После обморока накрутила себя, что могу снова упасть и подвести девочек»

Российские лучницы Ксения Перова, Светлана Гомбоева и Елена Осипова рассказали о том, как завоевали серебро в командном турнире.

— Этот сезон у нас получился очень продуктивным, подряд отработали много соревнований, и даже после Олимпиады еще впереди чемпионат мира и финал Кубка мира, — рассказала Гомбоева. — Мы невероятно рады этой медали! Когда я упала в обморок после квалификации, мне стали подряд писать все родственники и друзья. Я так себя накрутила, испугалась, что это может случиться снова, и я тогда подведу девочек. Но вечером пошла к тренеру, и он сказал: «Свет, это была перезагрузка. А дальше все будет потрясающе!» И он оказался абсолютно прав. Перед Олимпиадой я прочитала фразу: «Если ты о чем-то можешь мечтать, то ты можешь это получить». Я увлекаюсь скрапбукингом и перед Олимпиадой записала себе эту фразу. Пожалуй, это девиз моей поездки в Токио! И вот, олимпийская медаль у меня в руках.

— Как вышло, что в полуфинале немка попала всего в 2 очка? Это же невероятно, учитывая, что даже 6 считается плохим выстрелом.

— У них уже оставалось мало времени, чтобы сделать выстрел, — вступила Ксения Перова. — Они затянули стрельбу, а конкретно эта немка — не скоростной стрелок. И когда время поджимает, получаются такие вот ошибки. Мы стараемся придерживаться нормального темпа, и как правило у нас 20-30 секунд еще остаются в запасе.

— Было реально что-то сделать с кореянками?

— Они очень сильные соперницы, — продолжила Перова. — Плюс мы из-за низкого рейтинга стреляли на один раунд больше, и к финалу сил уже осталось маловато. Будет нам урок, что нельзя так делать. Хотя, с другой стороны, повезло с жеребьевкой, что вышли на кореянок только в финале.

Сегодня, 25 июля женская сборная России по лучной стрельбе завоевала серебро в командном турнире на Олимпиаде в Токио. В первый день соревнований лучников на Играх Светлана Гомбоева упала в обморок.