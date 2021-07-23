Россиянка упала в обморок на Олимпиаде в Токио. Что случилось с лучницей Гомбоевой?

23-летняя спортсменка из Бурятии не выдержала духоты на олимпийском стрельбище, но планирует продолжить выступления.

Первые же соревнования лучников в Токио — женская квалификация — омрачились неприятным инцидентом со спортсменкой из сборной ROC. После завершения финального раунда Светлана Гомбоева возвращалась от щита, но неожиданно упала на землю без чувств. Первую помощь 23-летней девушке оказали врачи из сборных США, Италии и Великобритании, после чего, уже в сознании, нашу спортсменку увезли в медпункт. Там констатировали, что у Гомбоевой тепловой удар, но непосредственной угрозы для жизни и здоровья нет. Светлана, успевшая завершить квалификацию на 45-м месте, в состоянии продолжить выступления на ОИ-2020. Это важно в том числе для команды — запасные у нас отсутствуют, а российское трио претендует на медаль Олимпиады-2020.

Главная причина — погода

— Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота. — цитирует Telegram-канал Олимпийского комитета России Станислава Попова, тренер команды ROC.

— Мы с Еленой Осиповой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись — смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней, — вспоминает лидер сборной России Ксения Перова, ставшая в квалификации восьмой. — Скорее всего это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина — погода.

— Она пришла в себя, мы довели ее после того, как она потеряла сознание и упала, — приводит слова Попова ТАСС. — Что касается ветра, было похоже, но было не так душно. Здесь еще добавилось волнение, масочный режим, но это не стоит обсуждать.

— Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды, — отметила Петрова. — Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю.

На восстановление один день

— Все хорошо. Голова сильно болит, но в целом все нормально. Я готова дальше выступать, все в порядке, — сказала Светлана Гомбоева в интервью ТАСС.

На восстановление у Гомбоевой один день — 25 июля ее ждут в составе сборной России в командном турнире. Россиянки в 1/8 финала встретятся с представительницами Украины. А 29 июля в 1/32 финала личных соревнований Светлана сразится с Габриэлой Шлессер из Нидерландов.

Гомбоева была в составе сборной России, которая в начале июня этого года выиграла чемпионат Европы в Анталии. Считается, что это заявка на медаль Токио, хотя лидерами женского лука являются кореянки, а очень сильные команды — у Китая, Японии и Мексики. Четыре года назад на Олимпиаде в Токио наши девушки стали в команде вторыми, но из того состава на Игры-2020 приехала только Ксения Петрова. «Конечно, мы думаем, что в Токио будет высшая проба или как минимум не ниже серебра. Но у нас в отборе участвовали молодые спортсменки, для Гомбоевой и Осиповой это первая Олимпиада. Поэтому давить на них заданиями не стоит. План один — вперед и с песней!», — говорила интервью «СЭ» тренер наших лучниц Галина Шадрина.

Гомбоева — чемпионка России 2018 и 2021 годов. Спортсменка живет в Улан-Удэ и во время пандемии тренировалась на балконе, стреляя в щит с трех метров. Перед Токио лучники из Бурятии специально готовились к условиям жары и высокой влажности. Однако в реальности организм Светланы не выдержал перегрузки, которая также связана со стрессом и грузом ответственности на дебютной Олимпиаде. Гомбоева признавалась в интервью, что является очень эмоциональным человеком. Но теперь ей главное отбросить все переживания, быстро восстановить здоровье и помочь команде в воскресном командном турнире.