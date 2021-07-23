Олимпиада
Токио-2020
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Tokyo 2020
Статьи   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба из лука

Россиянка упала в обморок на Олимпиаде в Токио. Что случилось с лучницей Гомбоевой?

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 08:15
Россиянка упала в обморок на соревнованиях в Токио. Фото ОКР
Россиянка упала в обморок на соревнованиях в Токио. Фото ОКР
23-летняя спортсменка из Бурятии не выдержала духоты на олимпийском стрельбище, но планирует продолжить выступления.
Олимпийские игры-2020 в&nbsp;Токио.Олимпиада-2020: даты проведения, медали, календарь — гид по Играм в Токио

Первые же соревнования лучников в Токио — женская квалификация — омрачились неприятным инцидентом со спортсменкой из сборной ROC. После завершения финального раунда Светлана Гомбоева возвращалась от щита, но неожиданно упала на землю без чувств. Первую помощь 23-летней девушке оказали врачи из сборных США, Италии и Великобритании, после чего, уже в сознании, нашу спортсменку увезли в медпункт. Там констатировали, что у Гомбоевой тепловой удар, но непосредственной угрозы для жизни и здоровья нет. Светлана, успевшая завершить квалификацию на 45-м месте, в состоянии продолжить выступления на ОИ-2020. Это важно в том числе для команды — запасные у нас отсутствуют, а российское трио претендует на медаль Олимпиады-2020.

Главная причина — погода

— Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота. — цитирует Telegram-канал Олимпийского комитета России Станислава Попова, тренер команды ROC.

— Мы с Еленой Осиповой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись — смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней, — вспоминает лидер сборной России Ксения Перова, ставшая в квалификации восьмой. — Скорее всего это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина — погода.

— Она пришла в себя, мы довели ее после того, как она потеряла сознание и упала, — приводит слова Попова ТАСС. — Что касается ветра, было похоже, но было не так душно. Здесь еще добавилось волнение, масочный режим, но это не стоит обсуждать.

— Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды, — отметила Петрова. — Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю.

На восстановление один день

— Все хорошо. Голова сильно болит, но в целом все нормально. Я готова дальше выступать, все в порядке, — сказала Светлана Гомбоева в интервью ТАСС.

На восстановление у Гомбоевой один день — 25 июля ее ждут в составе сборной России в командном турнире. Россиянки в 1/8 финала встретятся с представительницами Украины. А 29 июля в 1/32 финала личных соревнований Светлана сразится с Габриэлой Шлессер из Нидерландов.

Гомбоева была в составе сборной России, которая в начале июня этого года выиграла чемпионат Европы в Анталии. Считается, что это заявка на медаль Токио, хотя лидерами женского лука являются кореянки, а очень сильные команды — у Китая, Японии и Мексики. Четыре года назад на Олимпиаде в Токио наши девушки стали в команде вторыми, но из того состава на Игры-2020 приехала только Ксения Петрова. «Конечно, мы думаем, что в Токио будет высшая проба или как минимум не ниже серебра. Но у нас в отборе участвовали молодые спортсменки, для Гомбоевой и Осиповой это первая Олимпиада. Поэтому давить на них заданиями не стоит. План один — вперед и с песней!», — говорила интервью «СЭ» тренер наших лучниц Галина Шадрина.

Гомбоева — чемпионка России 2018 и 2021 годов. Спортсменка живет в Улан-Удэ и во время пандемии тренировалась на балконе, стреляя в щит с трех метров. Перед Токио лучники из Бурятии специально готовились к условиям жары и высокой влажности. Однако в реальности организм Светланы не выдержал перегрузки, которая также связана со стрессом и грузом ответственности на дебютной Олимпиаде. Гомбоева признавалась в интервью, что является очень эмоциональным человеком. Но теперь ей главное отбросить все переживания, быстро восстановить здоровье и помочь команде в воскресном командном турнире.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора

Читайте также

«Ростов» обыграет «Динамо», «Спартак» потеряет очки в Казани? Прогнозы на 1-й тур РПЛ
Президент ВАДА: «Вы знаете, какого наказания мы хотели для России, но получили не то, что просили»
Россиянка упала в обморок на Олимпиаде в Токио. Что случилось с лучницей Гомбоевой?
Стала известна причина потери сознания российской лучницы на Олимпиаде в Токио
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд