Тренер сборной России по стрельбе из лука прокомментировал серебряные медали команды
11:29
Тренер женской российской команды по стрельбе из лука Станислав Попов прокомментировал результат спортсменок на Олимпиаде в Токио.
«Девочки выступили достойно, как и в Рио. Но Корее нужно было оказать большее сопротивление. Сказался груз ответственности. Светлане Гомбоевой эпизод в квалификации, когда у нее был солнечный удар, пошел даже на пользу. Я ей сказал — все худшее для тебя уже произошло, переживать не о чем. Будь смелее и наглее», — цитирует Попова Telegram-канал ОКР.
Женская сборная России стала серебряным призером в командных соревнованиях. В финале россиянки уступили сборной Кореи со счетом 0:6.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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