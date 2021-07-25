Тренер сборной России по стрельбе из лука прокомментировал серебряные медали команды

Тренер женской российской команды по стрельбе из лука Станислав Попов прокомментировал результат спортсменок на Олимпиаде в Токио.

«Девочки выступили достойно, как и в Рио. Но Корее нужно было оказать большее сопротивление. Сказался груз ответственности. Светлане Гомбоевой эпизод в квалификации, когда у нее был солнечный удар, пошел даже на пользу. Я ей сказал — все худшее для тебя уже произошло, переживать не о чем. Будь смелее и наглее», — цитирует Попова Telegram-канал ОКР.

Женская сборная России стала серебряным призером в командных соревнованиях. В финале россиянки уступили сборной Кореи со счетом 0:6.