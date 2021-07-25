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Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебро на Олимпиаде в Токио

10:56
Женская сборная России по стрельбе из лука. Фото Reuters
Женская сборная России по стрельбе из лука. Фото Reuters
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Женская сборная России по стрельбе из лука стала серебряным призером в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио.

В финале россиянки уступили сборной Кореи со счетом 0:6.

Отметим, что на предыдущей Олимпиаде в 2016 году сборная России также уступила Корее в финале командных соревнований у женщин. Кореянки выиграли все девять женских командных турниров в истории Олимпийских игр.

Россия завоевала второе серебро на Олимпиаде в Токио, на счету команды 4 медали.

Стрельба из лука

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Командное первенство

Финал

Корея — Россия — 6:0

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля

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Иван Торопцев все материалы автора

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