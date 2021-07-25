Женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебро на Олимпиаде в Токио
10:56
Женская сборная России по стрельбе из лука стала серебряным призером в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио.
В финале россиянки уступили сборной Кореи со счетом 0:6.
Отметим, что на предыдущей Олимпиаде в 2016 году сборная России также уступила Корее в финале командных соревнований у женщин. Кореянки выиграли все девять женских командных турниров в истории Олимпийских игр.
Россия завоевала второе серебро на Олимпиаде в Токио, на счету команды 4 медали.
Стрельба из лука
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Командное первенство
Финал
Корея — Россия — 6:0
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля
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