Российская лыжница Непряева после серебра заявила, что задача-минимум на Олимпиаду выполнена

Лучшая лыжница нашей страны стала второй в скиатлоне в первой гонке ОИ-2022.

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки.

Женщины. Скиатлон 7,5 + 7,5 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 44.13,7

2. Наталья Непряева (Россия) — 30,2

3. Тереза Штадлобер (Австрия) — 30,5...

8. Анастасия Рыгалина (Россия) — 1.17,2...

11. Татьяна Сорина (Россия) — 2.17,6...

24. Юлия Ступак (Россия) — 4.13,8

Спортивный день начался для России очень удачно: Наталья Непряева стала второй в скиатлоне, обыграв всех, кроме Терезы Йохауг. Но бороться с такой норвежкой было просто нереально. При этом после классического этапа казалось, что шансов у нашей спортсменки на медали никаких.

— Сложно сформулировать, что я сейчас чувствую, — призналась Непряева. — Это же моя первая личная с Олимпийских игр! Пока эмоции переполняют. Полного осознания нет.

В конце классической дистанции был момент, когда словила большой просвет. Стало страшно. Казалось, это все. Хорошо, что успела быстро переобуться. И на коньковой части чувствовала себя увереннее. Шла тактически — работала в спину девчонкам. Рассчитывала на финишное ускорение.

— После награждения вы что-то обсуждали с Терезой.

— Ничего серьезного.

— Бороться с ней было реально?

— Если она убежала на 30 секунд — значит, намного сильнее.

— Когда стали понимать, что реально достать Карлссон? Шведка отрывалась очень далеко.

— Когда переобулась. Чувствовала себя хорошо, поэтому надеялась на лучшее.

— Вы принесли России первую медаль в Пекине.

— Круто. Круто! Пока даже толком не осознаю этого.

— Задача-минимум на Олимпиаду теперь выполнена?

— Однозначно. Теперь надо решать задачу-максимум. Впереди много гонок. Я очень рассчитываю на эстафеты. Да и вообще. Самочувствие хорошее. Надо бороться!