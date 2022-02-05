«Задача-минимум на Олимпиаду выполнена. Теперь надо решать задачу-максимум». Непряева — о первой медали России в Пекине
Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки.
Женщины. Скиатлон 7,5 + 7,5 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 44.13,7
2. Наталья Непряева (Россия) — 30,2
3. Тереза Штадлобер (Австрия) — 30,5...
8. Анастасия Рыгалина (Россия) — 1.17,2...
11. Татьяна Сорина (Россия) — 2.17,6...
24. Юлия Ступак (Россия) — 4.13,8
Спортивный день начался для России очень удачно: Наталья Непряева стала второй в скиатлоне, обыграв всех, кроме Терезы Йохауг. Но бороться с такой норвежкой было просто нереально. При этом после классического этапа казалось, что шансов у нашей спортсменки на медали никаких.
— Сложно сформулировать, что я сейчас чувствую, — призналась Непряева. — Это же моя первая личная с Олимпийских игр! Пока эмоции переполняют. Полного осознания нет.
В конце классической дистанции был момент, когда словила большой просвет. Стало страшно. Казалось, это все. Хорошо, что успела быстро переобуться. И на коньковой части чувствовала себя увереннее. Шла тактически — работала в спину девчонкам. Рассчитывала на финишное ускорение.
— После награждения вы что-то обсуждали с Терезой.
— Ничего серьезного.
— Бороться с ней было реально?
— Если она убежала на 30 секунд — значит, намного сильнее.
— Когда стали понимать, что реально достать Карлссон? Шведка отрывалась очень далеко.
— Когда переобулась. Чувствовала себя хорошо, поэтому надеялась на лучшее.
— Вы принесли России первую медаль в Пекине.
— Круто. Круто! Пока даже толком не осознаю этого.
— Задача-минимум на Олимпиаду теперь выполнена?
— Однозначно. Теперь надо решать задачу-максимум. Впереди много гонок. Я очень рассчитываю на эстафеты. Да и вообще. Самочувствие хорошее. Надо бороться!