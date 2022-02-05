«СЭ» собрал статистику по первым медалям россиян на зимних Олимпиадах после серебра Непряевой

Половину Олимпиад Россия начинает с медали в женских лыжах.

Первую медаль Олимпийских игр в Пекине России принесла лыжница Наталья Непряева, занявшая второе место в скиатлоне. Это пятый случай в истории, когда счет российским наградам открыла лыжница.

Правда, в 2002 году Лариса Лазутина была лишена серебра и в историческую таблицу отправились фигуристы Елена Бережная и Антон Сихарулидзе.

Дважды медально стартовали конькобежцы, один раз — представитель шорт-трека.

Первые российские медали на зимних Олимпийских играх.

Для России серебро Непряевой — восьмая личная олимпийская награда в лыжах в XXI веке.

В Солт-Лейк-Сити хет-трик оформила Юлия Чепалова, в Турине по медали взяли Евгения Медведева-Арбузова, Алена Сидько и все та же Чепалова, а в Пхенчхане отметилась Юлия Белорукова, выступающая ныне под фамилией Ступак.

Кроме того, по награде взяли эстафеты — классическая (золото-2006 и бронза-2018) и спринтерская (бронза-2010).

Личные олимпийские медали российских лыжниц в XXI веке.

Многолетний лидер женских лыж Тереза Йохауг выиграла первое в карьере личное олимпийское золото, установив заодно рекорд скиатлонов.

Никогда ранее на Олимпиаде преимущество победительницы гонки с переобуванием перед серебряным призером не превышало полминуты.

Предыдущее достижение в 2010 году установила другая великая норвежка — Марит Бьорген, привезшая Анне Хог из Швеции скромные 8,9 секунды.