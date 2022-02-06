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Сегодня, 11:20

Александр Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото AFP

Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на Олимпиаде в Пекине.

25-летний спортсмен впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. До этого он трижды становился серебряным призером и один раз бронзовым призером на Играх-2018 в Пхенчхане.

Также Большунов принес сборной России первое золото на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России занимает второе место в медальном зачете Игр в Китае с 1 золотой, 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.

Олимпиада 2022: Александр Большунов. Олимпиада 2022: Большунов взял первое золото Пекина! У Спицова — серебро! Россия обошла США в команднике фигуристов. Онлайн-трансляция

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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