Александр Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом

Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на Олимпиаде в Пекине.

25-летний спортсмен впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. До этого он трижды становился серебряным призером и один раз бронзовым призером на Играх-2018 в Пхенчхане.

Также Большунов принес сборной России первое золото на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России занимает второе место в медальном зачете Игр в Китае с 1 золотой, 2 серебряными и 1 бронзовой медалью.