«В эстафете будем бороться за золото». Большунов настроен на реванш

После серебряного финиша в разделке лидер нашей сборной был в прекрасном настроении.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки.

Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (К)

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8

2. Александр Большунов (Россия) — 23,2

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 37,5...

5. Алексей Червоткин (Россия) — 56,9...

9. Илья Семиков (Россия) — 1.39,9...

13. Иван Якимушкин (Россия) — 1.57,8

Александр Большунов выиграл уже вторую награду на пекинской Олимпиаде, став вторым в гонке на 15 км классическим стилем. Победил фаворит — Ийво Нисканен из Финляндии. Преимущество Нисканена в классической разделке не вызывало вопросов. Финн лидировал с первой до последней отсечки, не подпуская к себе никого ближе чем на 10 секунд. Отставание Большунова держалось на стабильном уровне в районе полуминуты, на финише Александр даже сократил его до 24, но по-настоящему навязать борьбу Нисканену россиянин не смог. Главный специалист на планете на этой дистанции Ийво был слишком хорош.

Большунов после финиша был в прекрасном настроении. Шутил, улыбался и посерьезнел только на вопросе о гонке.

— Да как тут можно быть довольным? — удивился Большунов. — Был бы доволен на 110 процентов, если бы все пошло по плану и мог выиграть. Второй круг был непростым, потому что высота и здесь очень сложная трасса. Пожалуй, одна из самых сложных.

Радовался, если бы было пять золотых медалей

— Чувствовали себя похуже, чем в скиатлоне?

— Да нет, состояние, в принципе, неплохое, нормальное. Я думаю, если бы мы еще 15 км коньком пробежали, то я Ийво бы догнал.

— В какой момент гонки поняли, что золота не будет?

— Когда начал расти отрыв. Я понял, что Ийво сегодня на высоте и главная задача теперь — удержать второе место. Трасса тяжелая, и я знал, что на последних двух-трех километрах 25 секунд не отыграть.

— Вы стали самым титулованным российским лыжником в истории. Это круто?

— Я думаю, самым титулованным можно стать, когда будет побольше золота. Я спокоен по поводу всех этих титулов, а как еще? Если бы было пять золотых медалей, я бы радовался, а так... Пока даже задумываться не о чем. Но еще есть время и возможности. Я очень надеюсь, что это не последняя медаль.

Есть ребята, которые эстафету просто так доезжают, лишь бы медаль завоевать

— Решение о пропуске спринта было верным?

— По поводу спринта мы посмотрим еще на следующих соревнованиях. Это все-таки горы, и здесь восстановление играет очень большую роль. Я надеюсь, что пропуск спринта еще даст положительный результат в следующих гонках.

— Что думаете об эстафете? Может быть, вам стоит вместо второго перейти на финишный этап?

— Нужно поговорить с тренерами и с каждым из ребят. Важно услышать спортсмена, потому что есть люди, которые в эстафете могут бежать очень хорошо и бороться за команду, а есть те, кто уже до старта пробегает гонку и потом просто так доезжает, лишь бы медаль завоевать. Я думаю, нам нужно выходить и бороться за золото, все шансы для этого есть. Если ребята это поймут, то все будет возможно.

— Какой этап хотели бы бежать лично вы?

— А неважно, главное, чтобы все ребята выложились на 110 процентов. Обычно тренеры сами решают, но я хочу, чтобы каждый спортсмен высказался, на что он готов. Пора уже нормальные результаты показывать, а потом, бежать и бороться на финише — это не то. Чтобы выиграть эстафету, нужно начинать работать с первого этапа.

— У вас в голове уже есть идеальный состав?

— Ха-ха, а интернациональный можно?