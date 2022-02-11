Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов стал вторым в олимпийской гонке с раздельным стартом классическим стилем вслед за финном Йиво Нисканеном

Олимпиада-2022

Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (К)

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8

2. Александр Большунов (Россия) — 23,2

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 37,5...

5. Алексей Червоткин (Россия) — 56,9...

9. Илья Семиков (Россия) — 1.39,9...

13. Иван Якимушкин (Россия) — 1.57,8

Гонка классическим стилем с раздельным стартом — самый старый вид соревнований у лыжников. В олимпийской истории разделка ведет историю с 1924 года, правда, до 1956-го спортсмены бегали дистанцию чуть длиннее: 18 километров против нынешних 15. Вплоть до 1988-го олимпийское золото в этой дисциплине выигрывали представители только четырех стран — Норвегии, Швеции, Финляндии и СССР. У нас чемпионами становились Николай Бажуков в 1976-м и Михаил Девятьяров в 1988-м.

В седьмом десятке

Затем в лыжных гонках начались реформы, и разделка пропала из олимпийской программы до 2002 года. А после возвращения ее выигрывали только два человека: эстонец Андрес Веерпалу и швейцарец Дарио Колонья. Последний не отдает никому «пятнашку» уже с Ванкувера-2010 и вышел на старт и в Пекине.

Впрочем, четырехкратный олимпийский чемпион на этот раз не был главным фаворитом, что подтверждал и его стартовый номер. Все остальные претенденты бежали в основной группе позади Колоньи — например, через минуту после него на дистанцию ушел Йоханнес Клебо, чуть дальше еще два норвежца: Пол Голберг и Ханс Кристер Холунн. Впрочем, это все был пятый десяток стартового протокола, а для россиян все самое интересное начиналось в седьмом.

Под 60-м номером старт принимал Илья Семиков, под 66-м — Иван Якимушкин, под 68-м — Алексей Червоткин, уже выигрывавший серебро на классической «пятнашке» в нынешнем сезоне Кубка мира. Ну и под № 70 — Александр Большунов. Лидер сборной, чемпион Пекина в скиатлоне, надежда всех российских болельщиков и с четверга еще и капитан Росгвардии. Он решил не бежать личный спринт, чтобы лучше подготовиться к этому старту.

Впрочем, особое внимание следовало обратить на лыжника под 64-м номером. Это финн Ийво Нисканен, бронзовый призер скиатлона и победитель обеих разделок сезона классическим стилем. Именно он, по всем прикидкам, должен был стать главным соперником Большунова на лыжне. Тем более что они на дистанции уже могли ориентироваться на время конкурентов.

Торжествующий Нисканен

Лучший разгон долгое время показывал известный спринтер француз Ришар Жюв, с которым соперничал Голберг. И Колонья, и Клебо, и Холунн начали гораздо скромнее и на протяжении большей части первого круга держались в тени. Лидерство Жюва на первой отметке, например, держалось вплоть до самого Нисканена. Большунов с лучшей скоростью на старте из россиян отставал от финна на 8,4 секунды, рядом держался Семиков, за ним Червоткин. К трехкилометровой засечке Семиков даже чуть опережал Большунова.

Держать стартовый темп француз, конечно, долго был не в силах. И уже на отметке 6,3 километра ориентиром для остальных было время Голберга, опережавшего Клебо на 21,1 секунды. Хотя к концу первого круга Йоханнес чуть сократил отставание. Все ждали Нисканена, и он миновал отметку 6,3 километра с перевесом над Голбергом больше 20 секунд! Ийво шел очень мощно, интересно было, чем ответит Большунов. Саша внешне шел легко, и секундомер зафиксировал отставание в 13,4 секунды, а за километр с небольшим ему удалось приблизиться к оппоненту.

А вот темп остальных россиян к середине дистанции начал немного падать. Хотя и Семиков, и Червоткин прошли первый круг быстрее того же Клебо, но на второй половине норвежец начал прибавлять и уже к отметке 9,3 километра был впереди Ильи с Алексеем.

Судьба гонки решилась на первой половине второго круга. Нисканен включил просто-таки вторую космическую скорость и на стартовом отрезке почти удвоил отрыв от Большунова. А к отметке 10,5 км финн оторвался уже почти на полминуты, а от идущего третьим Голберга больше чем на 50 секунд. Россиянину нужно было реагировать, причем немедленно. Но было понятно, что отыграться за оставшуюся часть дистанции будет неимоверно трудно.

А тут еще на последнем отрезке отлично ускорился Клебо, который пролетел заключительные километры заметно быстрее даже Нисканена, не говоря уже о других конкурентах. И к отсечке 13,8 километра стало очевидно, что Большунов на финише будет бороться не с Нисканеном за золото, а с Клебо за серебро. Торжествующие вопли финна стали слышны на стадионе, еще когда только Александр показался из-за последнего поворота. В итоге — 23,2 секунды до Нисканена, 14,3 секунды от Клебо — и Большунов берет вторую медаль Пекина, на этот раз серебряную. А учитывая пятое место Червоткина, у россиян неплохие перспективы в воскресной эстафете.

Кстати, если вам интересно, что показал на дистанции теперь уже сложивший полномочия Колонья, — 35-летний швейцарец на этот раз оказался только 44-м с отставанием в 3,45.