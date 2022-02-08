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Сегодня, 05:35

«Перед скиатлоном стало понятно: победит тот, кто лучше умеет терпеть». Российская лыжница — о своем невероятном дебюте в Пекине

Российская лыжница Рыгалина считала дикими ограничения в первые дни Олимпиады в Пекине
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Анастасия Рыгалина.
Фото Global Look Press
Анастасия Рыгалина за один год проделала путь от любительских марафонов до восьмого места на Олимпийских играх.

Наши лыжники пока очень круто выступают на этой Олимпиаде, за две гонки у нас — уже три медали. Александр Большунов шикарно финишировал в скиатлоне с флагом ОКР, вторым следом за ним был Денис Спицов, а в женской гонке серебро взяла Наталья Непряева.

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Но есть и еще одна спортсменка, которая уже прыгнула на этих Играх выше головы. 26-летняя Анастасия Рыгалина еще год назад бегала марафоны в коммерческой команде и не входила вообще в никакую сборную. Потом шикарно выступила на чемпионате России, попала в группу Егора Сорина, отобралась на этапы Кубка мира...

Казалось, что для Рыгалиной сам факт участия в Олимпийских играх — потолок. А она взяла и в скиатлоне попала в топ-10 — стала восьмой и второй среди россиянок после Непряевой. Это топ-результат, который мало кто мог предвидеть.

Первые дни ограничения на Олимпиаде воспринимались дико, потом привыкла

— Я не участвовала ни в Универсиадах, ни в чемпионатах мира, так что для меня вообще все впервые, — рассказала Рыгалина. — Классно, что народ со всего мира, все в национальной форме. Живем здесь по одному, что тоже очень комфортно. Смущала, конечно, только история с тестами...

— И невиданные меры безопасности, принятые в Пекине?

— Я же понимаю, зачем приехала на Олимпиаду, и если ради этого нужно ни с кем не контактировать и регулярно сдавать тесты — то без проблем. Первые дни все эти ограничения, люди в защитных костюмах, конечно, смотрелись дико. Но постепенно я привыкла. Если так нужно, чтобы Олимпиада состоялась, то и ничего страшного.

— Елена Вяльбе рассказывала, что за право бежать скиатлон на Играх был внутренний отбор, и вы его выиграли.

— У нас отменили предолимпийский этап Кубка мира, где как раз должен был быть скиатлон. Так что тренеры вместо него устроили контрольную гонку. Бежали с раздельного старта, причем через минуту — чтобы не видеть ничьих спин и работать самой. Я выиграла и заняла единственное вакантное место. Для меня это было очень важно, ведь иначе я бы приехала на Игры только ради одной гонки и долго-долго ждала своего марафона...

— По идее ведь вы специализируетесь на марафонах, скиатлон — это не совсем ваше?

— Нет, скиатлон — одна из любимых гонок. Там нужно работать двумя стилями, уметь быстро переодеться на пит-стопе и при этом ничего не перепутать... Мне этот азарт очень нравится.

Точно побегу марафон, по остальным гонкам — пока непонятно

— Условия для лыжников на Олимпиаде очень тяжелые: медленный снег, мороз, ветер...

— На первом просмотре трассы я сразу поняла, что будет тяжело. И победит тот, кто лучше умеет терпеть, бороться. Хотя рельеф подъемов мне подходит, они довольно пологие и длинные, по 300-400 м. Классикой получается в них закатывать, а не забегать.

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— Но в олимпийском скиатлоне коньковый этап вам удался лучше?

— На классике был жуткий ветер, лыжню перемело. Я, сама не поняла как, на первом же длинном подъеме поймала просвет от группы. Если бы я хоть в хвосте, но сидела за ними, было бы гораздо легче. А так, я вроде бы на подъеме догоняю, а на спуске я одна, их много — и они уезжают. Приблизиться удалось только за счет того, что быстро переобулась на конек и там уже на спусках подрабатывала ногами. Почувствовала, что силы есть, все рассыпались на группы по одному-два человека, я включилась и стала работать. На длинном подъеме удобно: даже если ты в 20 секундах позади, все равно идешь и видишь спину. Таким образом догонять гораздо легче.

— Год назад вы даже в состав сборной не входили, а теперь — в топ-10 на Олимпиаде. Это супер-результат?

— Конечно, я довольна. Можно сказать, одна моя мечта исполнилась. Конечно, есть и еще одна, но пока о ней помолчу!

— Как болели за Большунова со Спицовым?

— Очень за них рада! Смотрела до последнего, и только после их финиша сама пошла на тренировку. Ребята огромные молодцы.

— Какие еще гонки вы побежите на Олимпиаде?

— Точно — марафон. По остальным пока ничего не могу сказать, руководству виднее.

Анастасия Рыгалина
Родилась 31 января 1996 года в Богородицке (Тульская область).
Чемпионка России в гонке на 15 км свободным стилем (2019) и в марафоне на 50 км свободным стилем (2021).
Участница марафонов серии Ski Сlassics (2020, 2021).
Выступает за Москву и Санкт-Петербург.
Тренируется в группе Егора Сорина.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Анастасия Рыгалина
Елена Вяльбе
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