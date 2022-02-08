Анастасия Рыгалина за один год проделала путь от любительских марафонов до восьмого места на Олимпийских играх

Наши лыжники пока очень круто выступают на этой Олимпиаде, за две гонки у нас — уже три медали. Александр Большунов шикарно финишировал в скиатлоне с флагом ОКР, вторым следом за ним был Денис Спицов, а в женской гонке серебро взяла Наталья Непряева.

Но есть и еще одна спортсменка, которая уже прыгнула на этих Играх выше головы. 26-летняя Анастасия Рыгалина еще год назад бегала марафоны в коммерческой команде и не входила вообще в никакую сборную. Потом шикарно выступила на чемпионате России, попала в группу Егора Сорина, отобралась на этапы Кубка мира...

Казалось, что для Рыгалиной сам факт участия в Олимпийских играх — потолок. А она взяла и в скиатлоне попала в топ-10 — стала восьмой и второй среди россиянок после Непряевой. Это топ-результат, который мало кто мог предвидеть.

Первые дни ограничения на Олимпиаде воспринимались дико, потом привыкла

— Я не участвовала ни в Универсиадах, ни в чемпионатах мира, так что для меня вообще все впервые, — рассказала Рыгалина. — Классно, что народ со всего мира, все в национальной форме. Живем здесь по одному, что тоже очень комфортно. Смущала, конечно, только история с тестами...

— И невиданные меры безопасности, принятые в Пекине?

— Я же понимаю, зачем приехала на Олимпиаду, и если ради этого нужно ни с кем не контактировать и регулярно сдавать тесты — то без проблем. Первые дни все эти ограничения, люди в защитных костюмах, конечно, смотрелись дико. Но постепенно я привыкла. Если так нужно, чтобы Олимпиада состоялась, то и ничего страшного.

— Елена Вяльбе рассказывала, что за право бежать скиатлон на Играх был внутренний отбор, и вы его выиграли.

— У нас отменили предолимпийский этап Кубка мира, где как раз должен был быть скиатлон. Так что тренеры вместо него устроили контрольную гонку. Бежали с раздельного старта, причем через минуту — чтобы не видеть ничьих спин и работать самой. Я выиграла и заняла единственное вакантное место. Для меня это было очень важно, ведь иначе я бы приехала на Игры только ради одной гонки и долго-долго ждала своего марафона...

— По идее ведь вы специализируетесь на марафонах, скиатлон — это не совсем ваше?

— Нет, скиатлон — одна из любимых гонок. Там нужно работать двумя стилями, уметь быстро переодеться на пит-стопе и при этом ничего не перепутать... Мне этот азарт очень нравится.

Точно побегу марафон, по остальным гонкам — пока непонятно

— Условия для лыжников на Олимпиаде очень тяжелые: медленный снег, мороз, ветер...

— На первом просмотре трассы я сразу поняла, что будет тяжело. И победит тот, кто лучше умеет терпеть, бороться. Хотя рельеф подъемов мне подходит, они довольно пологие и длинные, по 300-400 м. Классикой получается в них закатывать, а не забегать.

— Но в олимпийском скиатлоне коньковый этап вам удался лучше?

— На классике был жуткий ветер, лыжню перемело. Я, сама не поняла как, на первом же длинном подъеме поймала просвет от группы. Если бы я хоть в хвосте, но сидела за ними, было бы гораздо легче. А так, я вроде бы на подъеме догоняю, а на спуске я одна, их много — и они уезжают. Приблизиться удалось только за счет того, что быстро переобулась на конек и там уже на спусках подрабатывала ногами. Почувствовала, что силы есть, все рассыпались на группы по одному-два человека, я включилась и стала работать. На длинном подъеме удобно: даже если ты в 20 секундах позади, все равно идешь и видишь спину. Таким образом догонять гораздо легче.

— Год назад вы даже в состав сборной не входили, а теперь — в топ-10 на Олимпиаде. Это супер-результат?

— Конечно, я довольна. Можно сказать, одна моя мечта исполнилась. Конечно, есть и еще одна, но пока о ней помолчу!

— Как болели за Большунова со Спицовым?

— Очень за них рада! Смотрела до последнего, и только после их финиша сама пошла на тренировку. Ребята огромные молодцы.

— Какие еще гонки вы побежите на Олимпиаде?

— Точно — марафон. По остальным пока ничего не могу сказать, руководству виднее.

Анастасия Рыгалина

Родилась 31 января 1996 года в Богородицке (Тульская область).

Чемпионка России в гонке на 15 км свободным стилем (2019) и в марафоне на 50 км свободным стилем (2021).

Участница марафонов серии Ski Сlassics (2020, 2021).

Выступает за Москву и Санкт-Петербург.

Тренируется в группе Егора Сорина.