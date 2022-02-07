Новый шанс для Большунова, самая российская дисциплина сноуборда. Чего ждать на Олимпиаде во вторник

Главные события 8 февраля, четвертого дня зимних Олимпийских игр в Пекине.

Пополнив в понедельник медальный запас золотом командного турнира фигуристов и историческим серебром в соревнованиях смешанных команд в прыжках с трамплина, сборная России некоторое время лидировала в общекомандном зачете и по-прежнему лучшая по количеству выигранных наград. Мы желаем нашим спортсменам не сбавлять оборотов.

Во вторник в Пекине разыграют сразу 10 комплектов медалей, и в восьми видах программы на них будут претендовать представители команды ОКР. Мы будем следить и за лыжными гонками с биатлоном, и за фристайлом со сноубордом, а также за конькобежцами и саночницами. Ну и не упустим из виду фигуристов, которые начинают свой личный турнир.

В ожидании чуда

После первых гонок олимпийского турнира российские лыжники заслужили в свой адрес немало восторженных отзывов. Особенно это касается мужской команды — Александр Большунов и Денис Спицов сделали победный дубль в скиатлоне. Но, какой бы яркой ни была победа, в день нового старта она мало что значит. И уже во вторник всем чемпионам и призерам первых дней предстоит такой же новый вызов, как и всем остальным.

Спицов, впрочем, не побежит спринт свободным стилем, а вот Большунов выйдет на старт. И теперь его задача будет на порядок труднее. Если скиатлон — больше его стихия, то теперь Александру предстоит играть на поле своего принципиального соперника Йоханнеса Клебо. Который отстал на девять минут в скиатлоне, но при этом на второй половине дистанции откровенно экономил силы.

И конечно, Клебо раздосадован результатом скиатлона и полон желания взять реванш, желательно как можно более убедительный. Но для начала лыжники, которых набралось девять десятков, определят в квалификации 30 лучших, которые попадут в четвертьфиналы. Компанию Большунову составят Артем Мальцев, а также дебютирующие на Играх Сергей Устюгов и Александр Терентьев. Очень интересно посмотреть и на Устюгова, из-за проблем со здоровьем отказавшегося от скиатлона именно в пользу спринта, и на специалиста по самой короткой дистанции Терентьева, прилетевшего в Китай позже всех остальных членов сборной.

Что касается девушек, то доминатор дистанционных гонок Тереза Йохауг спринт не жалует и не бегает, поэтому у норвежской команды на первых ролях будут другие — Майкен Касперсен Фалла, сестры Тириль и Лотта Венг. А вот серебряный призер скиатлона Наталья Непряева выйдет на старт, как и провалившая прошлую гонку Юлия Ступак, которой нужно реабилитироваться. Вместе с ними спринт побегут Христина Мацокина и восходящая звезда сборной России Вероника Степанова. Первая задача та же — попасть в топ-30.

В то же самое время по соседству с лыжниками будут бежать 20-километровую индивидуальную гонку мужчины-биатлонисты. Бронза смешанной эстафеты в субботу вселила в болельщиков не меньший оптимизм, чем успехи лыжников. Но женская «индивидуалка» показала, что проблем у команды по-прежнему много — и в стрельбе, и ходом.

Хотя у девушек, пожалуй, шансов на пьедестал изначально было меньше, но та же Кристина Резцова вполне могла оказаться в призах. Теперь же мы ждем большего от мужчин. Интересно, что Максим Цветков будет открывать старт, а сразу вслед за ним под вторым номером убежит норвежец Йоханнес Бе. Шикарно пробежавший свой этап в эстафете Александр Логинов получил № 31. Вскоре после него стартует Эдуард Латыпов, он 47-й в протоколе. А у Карима Халили, который уйдет на дистанцию последним из россиян, 56-й номер. Желаем ребятам прежде всего четкой стрельбы — женская индивидуальная гонка еще раз доказала, что этот компонент очень важен.

11.00 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Женщины. Квалификация

11.30 Биатлон. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

11.50 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Мужчины. Квалификация

13.30 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Женщины. Четвертьфиналы

13.55 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Мужчины. Четвертьфиналы

14.25 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Женщины. Полуфиналы

14.35 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Мужчины. Полуфиналы

14.47 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Женщины. Финал

15.00 Лыжные гонки. Индивидуальный спринт. Мужчины. Финал

И снова в бой

Новоиспеченному олимпийскому чемпиону Марку Кондратюку покой действительно может только сниться. Еще в понедельник он вместе со всеми остальными членами командного турнира сидел на трибунах арены в Пекине — свою произвольную программу Кондратюк откатал еще в воскресенье, но поддерживал партнеров как мог. А уже во вторник, достаточно рано утром даже по пекинскому времени, начинается личный турнир в мужском одиночном фигурном катании.

Более того, короткую программу Кондратюк катает шестнадцатым, то есть первым из трех россиян. Сразу вслед за ним на лед выйдет Евгений Семененко, а Андрей Мозалев попал в следующую разминку. Он двадцатый и выступит «на разогреве» у супер-японцев Юдзуру Ханью и Семы Уно.

Если говорить о Кондратюке, то в личных соревнованиях ему может быть даже проще, чем в командных. Там у него стояла задача во чтобы то ни стало не подвести сборную, кататься за себя и за других. Теперь же Марк выступает сам за себя, да к тому же уже имея золотую медаль.

Тогда как для Семененко и Мозалева это единственный шанс проявить себя. Впрочем, мужское одиночное катание — единственная дисциплина, в которой никто из россиян не входит в число «железных» фаворитов.

Женская сборная России по хоккею в понедельник привлекла к себе внимания не меньше, чем ставшие чемпионами фигуристы — девушки два периода матча группового этапа против грозной Канады провели в защитных масках из-за неразберихи с результатами тестов на коронавирус.

Всего через сутки с небольшим команде Евгения Бобарико предстоит ключевой матч предварительной стадии против соперниц из Финляндии. Напомним, что по регламенту олимпийского турнира из нашей подгруппы в плей-офф выходят все команды. Но вот то, какой соперник достанется россиянкам, напрямую зависит от результата последнего матча.

Сборная Финляндии в понедельник неожиданно уступила Швейцарии — перебросав соперниц вдвое, финки забили на один гол меньше (2:3) и без набранных очков занимают последнее место в группе А. Последний шанс поправить положение будет как раз в матче с Россией. Нашим же девушкам надо застолбить третье место в группе и более легкую сетку на плей-офф.

4.15 Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

16.10 Хоккей. Женщины. Предварительный раунд. Группа А. Финляндия — Россия

Небо, трамплин, девушка

Если вы вдруг не знаете, чем себя занять во вторник в районе пяти-шести часов утра, мы предложим вам несколько отличных вариантов. Нет, турнир по мужскому супергиганту у горнолыжников — это зрелище для эстетов: очень красиво, но россиян там нет. Вместе с решающими матчами керлингистов в дабл-миксте это те два вида программы, где золото разыгрывается без нашего участия.

Мы же предлагаем вам отличную альтернативу — финал по биг-эйру у фристайлисток. Здесь можно и насладиться захватывающими дух трюками девушек, и поболеть за действующую чемпионку мира Анастасию Таталину. Накануне она стала третьей в квалификации, и мы надеемся во вторник увидеть ее на пьедестале. Лети, Настя!

Чуть позже стартует квалификация в самом российском виде сноуборда — речь о гигантском слаломе. Россияне регулярно попадают в медали параллельных дисциплин и на Кубках мира, и на первенствах планеты — и нынешний сезон не исключение. В соответствующем зачете КМ Дмитрий Логинов и София Надыршина занимают третьи места у мужчин и женщин.

Поэтому все мы вправе ожидать успехов от сборной в этот вторник. Задача-минимум — попасть в 1/8 финала, а дальше как повезет. У мужчин на старт, кроме Логинова, выйдут Андрей Соболев, Дмитрий Карлагачев и титулованный ветеран Вик Вайлд. В женской части турнира выступят Надыршина, а также Наталья Соболева, Милена Быкова и Полина Смоленцева.

Во вторник завершится турнир по санному спорту среди женщин. К сожалению, начало соревнований для россиянок не сложилось. Уже в первой попытке двукратная чемпионка мира Екатерина Катникова перевернулась и, хотя обошлось без серьезных травм, борьба за медали для спортсменки закончилась. А Виктория Демченко совершила роковую ошибку во втором спуске и тоже не значится в списке соискательниц наград. А вот опытнейшая Татьяна Иванова по итогам двух попыток замыкает тройку сильнейших. Напомним, что она поднималась на пьедестал еще на Играх в Сочи и сохраняет шансы сделать это во второй раз в карьере.

Конькобежцы в Пекине в очередной день турнира разыграют медали на дистанции 1500 метров у мужчин. Пока россияне не открыли счет наградам, впрочем, и на «полуторке» шансов у нас не так много. Команду ОКР здесь представят Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов. А главные фавориты — действующий чемпион голландец Кьелд Нюйс и его соотечественник Томас Крул, американец Джои Мантиа и канадец Коннор Хоу.

5.00 Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал

5.40 Сноуборд. Слалом-гигант. Мужчины и женщины. Квалификация

6.00 Горные лыжи. Супергигант. Мужчины

9.30 Сноуборд. Слалом-гигант. Мужчины и женщины. Плей-офф и финалы

13.30 Конькобежный спорт. 1500 м. Мужчины

14.50 Санный спорт. Женщины. Третья попытка

15.05 Керлинг. Дабл-микст. Финал

16.35 Санный спорт. Женщины. Четвертая попытка