Выиграл голосование с большим отрывом.

Новый президент

Уже в 23 года Андре Виллаш-Боаш начал тренерскую карьеру, а спустя 10 лет возглавил «Порту». Тогда португальца называли самым перспективным коучем Европы. Более того, лишь одного сезона работы на родине ему хватило, чтобы получить предложение от «Челси». Правда, с того времени карьера португальца пошла по наклонной. Новым Моуринью для клуба Абрамовича он не стал, в «Тоттенхэме» тоже не показал ничего интересного. Затем — работа в «Зените», Китае, нестабильном «Марселе». Большим тренером Виллаш-Боаш так и не стал и не работает в этой сфере уже три года.

В один момент он окончательно пропал с радаров, но недавно новость с его именем громыхнула по всей футбольной Европе — Андре выиграл выборы и стал президентом «Порту». Виллаш-Боаш набрал более 80% голосов, обойдя в голосовании Пинту да Кошту, который рулил клубом аж 42 года. В городе и клубе Андре любят и уважают — помнят, как он привел команду к чемпионству и третьей победе в Лиге Европы.

«Я надеюсь полностью соответствовать требованиям всех болельщиков: побеждать, завоевывать трофеи и построить устойчивый клуб будущего, — сказал Андре после победы. — Впереди нас ждет большая миссия. Это потребует тяжелой работы в доме, в котором предстоит навести порядок. Нам всем нужен сильный и обновленный «Порту». Нам нужно будет сохранять мужество, чтобы бороться на поле и за его пределами, чтобы вернуть себе место, которое уготовано нам судьбой. Сегодня «Порту» снова свободен».

Андре Виллаш-Боаш. Фото Reuters

Кого победил

Андре сменит 86-летнего Пинту да Кошту, которого перед выборами поддерживали ультрас клуба. Да Кошта был президентом 42 года и за это время сделал из «Порту» настоящий гранд португальского футбола — до его прихода клуб серьезно уступал «Бенфике» и «Спортингу».

При да Коште «Порту» 23 раза брал золото чемпионата, выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и трижды — Лигу Европы. Достижения солидные, потому неудивительно, что он раз за разом переизбирался на свою должность. По времени его правление в «Порту» — рекордное в истории мирового футбола.

Пинту проводил весьма разумную политику — угадывал с тренерами (в том числе с Виллаш-Боашем), заложил устойчивую модель с перепродажей латиноамериканцев в топ-клубы, построил новый стадион. Но вопросы к нему все же были, и в последние годы они стали критичными. Клуб погряз в долгах, хотя показывал финансовую прибыль. В Португалии писали, что президент и его помощники тратили огромные деньги на комиссионные агентам и выписывали себе гигантские премии вне зависимости от результатов команды.

На этом и сыграл Виллаш-Боаш, предложивший новую стратегию: в первую очередь — наведение порядка в плане финансов и строительство академии. Плюсом — создание женской и мини-футбольной команд.

Андре столкнулся с серьезными проблемами, когда решил баллотироваться на пост. В его дом неизвестные по ночам кидали файеры и писали гадости на стене. Но Виллаш-Боаш не отступал от своего и в итоге вышел победителем. Во всяком случае 80,3% отданных за него голосов прямо говорят об усталости от да Кошты и желании привнести в клуб что-то новое.

У португальца не получилось стать тренером мирового уровня. Но кто знает, может, это было лишь прологом его легендарной карьеры управленца.