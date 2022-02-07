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Фигурное катание
Камила Валиева может принести России два золота Олимпиады в Пекине

Сегодня, 08:45

Возьмут ли фигуристы еще золото в Пекине? Гарантированно — только Валиева

Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Камила Валиева.
Фото Reuters
Лишь в женском одиночном катании представители сборной России являются несомненными фаворитами личных олимпийских турниров.

Олимпиада-2022. Фигурное катание
Командный турнир. Итоговое положение
1. Россия — 74
2. США — 65
3. Япония — 63
4. Канада — 53
5. Китай — 50

Сборная России не могла не победить в командном турнире на Играх в Пекине. Все разговоры перед стартом и особенно после первого дня соревнований о конкуренции со стороны США и какой-то якобы межгалактической зарубе так и остались не более чем словами. Как и должны были. Хотя по законам жанра все правильно — нужно было до последнего подогревать интригу у аудитории, иначе какой смысл вставать в полпятого утра по московскому времени, если и так все понятно?

Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Синицина и Кацалапов досрочно принесли России золото командника. А в танцах уже началась борьба в личном турнире

Кацалапов — двукратный олимпийский чемпион, но с разными партнершами

Мнение же, что сборная США сама закопала свои шансы во второй соревновательный день, выставив в короткой программе Карен Чен и заменив у мужчин Натана Чена на Винсента Чжоу, на мой взгляд, не выдерживает критики. Да, американская одиночница, будь то Чен или, скажем, Мэрайя Белл, могла выступить сильнее и не сваливаться на пятое место. Но когда у тебя серьезно проседают два вида — пары и девушки, шансов навязать реальную борьбу России с ее большим запасом прочности в трех видах из четырех попросту нет.

Это в Пхенчхане-2018 у Канады был исключительно ровный и конкурентный состав, где не проседал ни один вид: в парах, например, были чемпионы мира Меган Дюамель/Эрик Редфорд, в танцах — доминировавшие тогда Тесса Вирчу и Скотт Мойр, у девушек — Кэйтлин Осмонд, взявшая на Играх в Корее бронзу в личном турнире, а через месяц выигравшая ЧМ, у мужчин — многократный чемпион мира Патрик Чан, пусть он и был уже на излете карьеры.

Падение Анастасии Мишиной и&nbsp;Александра Галлямова.

В этот раз у США в плане кадров и близко не было ничего подобного, а сценарий получился идентичным тому, что было в Сочи-2014, когда сборная России точно так же выиграла командник досрочно — за один вид до конца соревнований. Тогда на лед «Айсберга» уже в ранге олимпийских чемпионов выходили Елена Ильина/Никита Кацалапов, сейчас в Пекине — Камила Валиева.

Кацалапов, кстати, стал всего третьим в истории танцором, кто минимум дважды побеждал на Олимпиаде: до него это удавалось только Евгению Платову (1994-й,1998-й, оба раза в дуэте с Оксаной Грищук), а у канадца Мойра — три титула (2010-й — личное первенство, 2018-й — личное и командное). И первым, кто сделал это с двумя разными партнершами.

Анастасия Мишина и&nbsp;Александр Галлямов. Мишина и Галлямов жестко упали в конце проката, но все равно победили. Сборная России практически гарантированно — с золотом

Обыграть Суй/Ханя можно только в случае их ошибок

Сможет ли Никита догнать Мойра и тоже стать трехкратным? Перед началом Игр многие считали, что Синицина/Кацалапов способны даже посоперничать с французами Габриэлой Пападакис/Гийомом Сизероном за золото. На мой взгляд, это было чересчур оптимистичное мнение, хотя два предыдущих сезона россиян судили очень щедро. Может быть, даже слишком щедро.

Сейчас, когда они дважды проиграли американцам и в короткой, и в произвольной программах — сначала Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью, а затем и Мэдисон Чок/Эвану Бейтсу, — ура-патриотический оптимизм должен сойти на нет. Предстоит тяжелая борьба за медаль любого достоинства. Хотя, учитывая, что Синицина/Кацалапов перенесли коронавирус, а у партнера была травма спины, из-за которой пара даже снялась с чемпионата России, такой расклад не выглядит удивительным. Впрочем, мы не знаем, какие в этот раз существуют негласные кулуарные договоренности в плане распределения мест и медалей (не только в танцах, а вообще), а это неотъемлемая часть мира фигурного катания.

В этом смысле, кстати, совершенно точно не стоит удивляться поражению Анастасии Мишиной и Александра Галлямова от китайцев Суй/Ханя в короткой программе. Легендарные двукратные чемпионы мира на домашних Играх, олимпийского золота у них еще нет, другого шанса уже не будет — все более чем очевидно, ничего удивительного и скандального. Не стал бы заострять внимание на падении россиян с поддержки в конце произвольной программы — во многом это случайность, но очевидно, что выиграть в личном турнире они могут только в одном случае: собственного абсолютно безупречного проката максимальной сложности и помарок у Суй/Ханя, причем их должно быть достаточное количество для того, чтобы судьи не смогли закрыть на них глаза.

Пока же видится, что у России в Пекине в фигурном катании будет два золота: помимо командника, вы сами знаете где.

Камила Валиева. Валиева выступала уже в статусе олимпийской чемпионки. И с падением выдала олимпийский рекорд
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Камила Валиева
Марк Кондратюк
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