«Русские вообще не должны были выходить на эту Олимпиаду». Лицемерная реакция Норвегии на провал в лыжах

Вот так фавориты Пекина переключили внимание после своего краха в скиатлоне.

Накануне я защищал Натаниэля Херца, который задал Александру Большунову вопрос о допинге. Потому что убежден: журналист может спрашивать о чем угодно.

Американец ни в чем не обвинял Сан Саныча и не ставил в своих заметках под сомнение его победу. Он в лоб спросил: «Вы чистый?» Большунов очень доходчиво ответил. Все, никаких проблем.

На FasterSkier не появилось статьи про двоякость победы русского лыжника. Вопрос — ответ. Все честно.

Большунов мог бы подождать своего золота до 2026 года

А вот норвежцев мне понять сложно. NRK — одно из самых авторитетных СМИ страны. Там много аналитики и редко можно встретить откровенную желтизну. На их сайт так или иначе заходят многие фанаты лыж и биатлона.

NRK.

И каково же было мое удивление, когда я прочитал статью про воскресный скиатлон, в котором норвежцы жутко провалились. Понятно, что для них это страшный удар. Никого в тройке! Это как если бы Россия проиграла командный турнир в фигурном катании. Даже Йоханнес Клебо, у которого репутация хорошего и правильного парня, в лучших традициях наших спортсменов пронесся в микст-зоне мимо своих журналистов, обронив слово «задница». Это о многом говорит.

Но от NRK я такого захода не ожидал. В своем материале Ян Петтер Салтведт сначала пускает сопли по поводу краха в скиатлоне — ведь четыре года назад в Пхенчхане в этой дисциплине весь пьедестал был норвежским.

Потом он отдает должное Большунову, который провел бесподобную гонку. А дальше — идет в атаку. Начал как раз с флага, с которым финишировал Сан Саныч. «Обратите внимание, это был не российский триколор, а белый флаг с олимпийскими кольцами». И понеслась.

Про спортивный позор. Про скандал в Сочи-2014. Про театр от МОК. Про вердикт CAS, который сократил вдвое изначальный приговор спортивной России. Назвал это историческим позором. Написал, что если белый флаг в Пхенчхане — еще куда ни шло, то вот нынешние цвета формы спортсменов и название ОКР, в котором есть слово «Россия», — это какая-то провокация.

Потом абзац про то, что должна была быть коллективная ответственность, да еще на четыре года. Все, что меньше, — смех. А Большунов мог бы подождать до своего золота и до Милана-2026. И предостерег, что вопросы про допинг Александру, как на последней пресс-конференции, будут продолжаться. При этом, правда, отметил, что это касается и Терезу Йохауг.

В конце концов, норвежский журналист прямо написал: «Русские вообще не должны были выходить на стартовую линию скиатлона».

Guardian.

Почему таких вопросов не было, когда побеждали норвежцы?

Каков же красавец, а? Это уже не вопрос в лоб.

Это материал, в котором открыто идет накат. NRK говорит, что МОК — игрушка, CAS — детский сад и только они знают, как правильно поступить с российской сборной. Мог бы ожидать такое от британцев или канадцев, но от Норвегии...

Их журналисты целыми взводами бегали за Большуновым. Сделали про него сюжетов больше, чем российские ТВ-каналы. Приезжали не только на сборы, но и на тренировки. Выписывали респекты. И вдруг теперь — такое.

Ладно это была бы принципиальная позиция, от которой NRK не отходили долгое время. Но выиграй скиатлон Клебо или Холунн, думаете, появилась бы такая статья? Конечно, нет. Как не появлялось ничего после двух последних чемпионатов мира, на которых норвежцы выжигали напалмом. А тут провал — и сразу же такое переключение внимания. Вместо поиска ошибок в своей команде. Классический трюк пропаганды. И я до сих пор не могу поверить, что на это пошла Норвегия.