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Сегодня, 16:21

Вяльбе прокомментировала победу женской сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Владимир Иванов
Обозреватель
Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась эмоциями после победы женской сборной в эстафете на Олимпиаде-2022.

— У вас по эмоциям за последние годы было что-то сравнимое с сегодняшним?

— Сашина золотая медаль. После такого всегда что-то невероятное. Вот свои успехи я быстро забывала. А вот их — это на всю жизнь. Тем более эстафета — самый непредсказуемый вид. Я помню, как Леша Прокуров «вставал» в эстафете. То же было с Марит Бьорген в Сочи.

— С трибуны за эстафетой наблюдал Томас Бах.

— Очень круто! И когда я узнала, что церемонию будет проводить Йохан Элиаш, новый президент FIS, тоже обрадовалась. Пусть знает наших красавиц в лицо. Тем более он не женат (смеется).

Золото сборной России в эстафете принесли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и&nbsp;Вероника Степанова на&nbsp;награждении. «В министры спорта не хочу! Я люблю свою команду и свою работу». Эмоции Вяльбе после исторического золота в эстафете

Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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