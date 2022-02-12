Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 15:52

Российские лыжницы получили золотые медали за победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские чемпионки Игр в Пекине.
Фото ОКР.

Члены женской сборной России по лыжным гонкам 12 февраля получили золотые медали за победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой в субботу одержала победу в эстафете 4х5 км. Последний раз олимпийское золото эстафеты российские лыжницы завоевывали в 2006 году на Играх в Турине.

Дистанцию российская команда преодолела за 53 минуты 41 секунду. Второе место заняла команда Германии с отставанием 18,2 секунды, бронза — у сборной Швеции (+20,7).

Олимпиада-2022: Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Наталья Непряева
Татьяна Сорина (Алешина)
Юлия Ступак (Белорукова)
0
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Камилу нельзя лишать олимпийского шанса. В деле Валиевой слишком много чрезвычайного
Евгений Климов: «После Пекина появилось еще больше желания прыгать. Поэтому до следующей Олимпиады буду продолжать»
«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете
Россия — Чехия: наши выиграют третий матч подряд? Онлайн-трансляция игры Олимпиады-2022
Все медали 12 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: биатлонист Цветков стал четвертым в спринте
Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Все медали 12 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: биатлонист Цветков стал четвертым в спринте
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости