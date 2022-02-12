Российские лыжницы получили золотые медали за победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Члены женской сборной России по лыжным гонкам 12 февраля получили золотые медали за победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой в субботу одержала победу в эстафете 4х5 км. Последний раз олимпийское золото эстафеты российские лыжницы завоевывали в 2006 году на Играх в Турине.

Дистанцию российская команда преодолела за 53 минуты 41 секунду. Второе место заняла команда Германии с отставанием 18,2 секунды, бронза — у сборной Швеции (+20,7).