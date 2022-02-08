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Сегодня, 12:22

Устюгов, Мальцев и Терентьев вышли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Российские лыжники Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев вышли в четвертьфинал спринта коньковым ходом на Олимпиаде в Пекине.

Устюгов показал второе время в квалификации. Мальцев стал 10-м, Терентьев — 12-м.

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо показал третий результат.

Напомним, что Александр Большунов принял решение не участвовать в спринте, чтобы лучше подготовиться к другим видам.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Спринт (Свободный стиль)

Квалификация

1. Люка Шанава (Франция)
2. Сергей Устюгов (Россия)
3. Йоханнес Клебо (Норвегия)
10. Артем Мальцев (Россия)
12. Александр Терентьев (Россия)

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