Устюгов, Мальцев и Терентьев вышли в четвертьфинал спринта на Олимпиаде

Российские лыжники Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Александр Терентьев вышли в четвертьфинал спринта коньковым ходом на Олимпиаде в Пекине.

Устюгов показал второе время в квалификации. Мальцев стал 10-м, Терентьев — 12-м.

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо показал третий результат.

Напомним, что Александр Большунов принял решение не участвовать в спринте, чтобы лучше подготовиться к другим видам.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Спринт (Свободный стиль)

Квалификация

1. Люка Шанава (Франция)

2. Сергей Устюгов (Россия)

3. Йоханнес Клебо (Норвегия)

10. Артем Мальцев (Россия)

12. Александр Терентьев (Россия)