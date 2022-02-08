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Сегодня, 11:23

Ступак, Степанова и Непряева вышли в четвертьфинал спринта свободным стилем на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Юлия Ступак.
Фото AFP

Три российские лыжницы смогли выйти в четвертьфинал спринта свободным стилем на Олимпиаде в Пекине.

Юлия Ступак показала 4-й результат в квалификации, Вероника Степанова стала 12-й, Наталья Непряева — 20-й.

Еще одна россиянка Христина Мацокина не смогла пробиться в четвертьфинал. Мацокина не попала в топ-30 по итогам квалификации и закончила свое участие в дисциплине.

Четвертьфинал спринта свободным стилем у женщин состоится сегодня, 8 февраля. Начало — в 13.30 (мск).

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Спринт (Свободный стиль)

Квалификация

1. Юна Сундлинг (Швеция)

2. Рози Бреннан (США)

3. Надин Фендрих (Швейцария)

4. Юлия Ступак (Россия)

12. Вероника Степанова (Россия)

20. Наталья Непряева (Россия)

45. Христина Мацокина (Россия)

Олимпиада-2022. Вик Уайлд. Олимпиада 2022: Уайлд взял бронзу! Большунов пропустит спринт, Семененко обошел Ханю и новый старт биатлонистов. Онлайн-трансляция 8 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
Наталья Непряева
Христина Мацокина
Юлия Ступак (Белорукова)
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