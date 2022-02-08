Ступак выбыла из списка лаки-лузеров на выход в полуфинал спринта Олимпиады в Пекине

Российская лыжница Юлия Ступак выбыла из списка лаки-лузеров на выход в полуфинал спринта Олимпиады в Пекине.

Она стала четвертой в своем забеге и могла пройти в следующую стадию как лаки-лузер, так как у нее было второе время среди проигравших. Однако теперь ее место заняла немка Виктория Карл.

Россиянка Наталья Непряева также не вышла в полуфинал спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине. В своем забеге она стала третьей. Время также не позволяет ей быть среди лаки-лузеров.

Напомним, два лучших времени среди всех, кто не вышел напрямую (два первых места в каждом забеге), квалифицируются дальше.