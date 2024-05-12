Сухина объяснил, почему арбитр засчитал победный гол «Динамо» в матче с «Балтикой»

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина в комментарии для «СЭ» оценил работу Евгения Буланова в матче 28-го тура чемпионата России «Балтика» — «Динамо» (2:3).

На 90+9-й минуте матча главный арбитр не зафиксировал фол Фабиана Бальбуэны и засчитал гол Муми Нгамале. Видеоассистенты Роман Галимов и Алексей Амелин не вмешались в действия рефери.

«Мое мнение — это гол. Два игрока мешали друг другу, мяч через них перелетел. Контакт физический есть, но не акцентированный, без грубости. ВАР поступил правильно, что не позвал арбитра к монитору», — сказал Сухина «СЭ».

После 28-ми туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очка и возглавило турнирную таблицу. «Балтика» (26) опустилась на 15-е место.