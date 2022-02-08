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Сегодня, 13:44

Непряева не вышла в полуфинал спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, Ступак может пройти как лаки-лузер

Роман Шишов
Корреспондент

Российская лыжница Наталья Непряева не вышла в полуфинал спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине. В своем забеге она стала третьей, а время не позволяет ей быть среди лаки-лузеров.

Россиянка Юлия Ступак стала четвертой в своем забеге, однако она может выйти в следующую стадию как лаки-лузер, так как у нее второе время среди проигравших.

Напомним, два лучших времени среди всех, кто не вышел напрямую, квалифицируются дальше.

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