Непряева не вышла в полуфинал спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине, Ступак может пройти как лаки-лузер

Российская лыжница Наталья Непряева не вышла в полуфинал спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине. В своем забеге она стала третьей, а время не позволяет ей быть среди лаки-лузеров.

Россиянка Юлия Ступак стала четвертой в своем забеге, однако она может выйти в следующую стадию как лаки-лузер, так как у нее второе время среди проигравших.

Напомним, два лучших времени среди всех, кто не вышел напрямую, квалифицируются дальше.