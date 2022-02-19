Легков назвал Большунова королем лыж после победы в масс-старте Олимпиады

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на золото россиянина Александра Большунова в мужском масс-старте на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Эмоции зашкаливают! Празднуем! Но могу сказать точно: Большунов — король лыж», — сказал Легков «СЭ».

19 февраля 25-летний российский лыжник Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Играх в Пекине (Китай).

Второе место по итогам гонки занял еще один россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).