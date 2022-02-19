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Сегодня, 12:04

Зимятов раскритиковал Клэбо за сокращение дистанции

Зимятов назвал неправильным решение сократить дистанцию мужского марафона в лыжных гонках до 30 километров
Мария Куцубеева
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото AFP

Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение организаторов сократить дистанцию мужского марафона в лыжных гонках до 30 километров.

«Клэбо не хотел бежать 50 км? Я точно не могу ничего сказать про него. Где-то слухи, где-то правда. Хотел или нет, но надо было бежать 50 км. У нас на Кубке мира был холод. Норвежцы тогда тоже снялись все. Не очень они холод любят. Тогда был смысл, так как впереди Олимпиада была. А сегодня надо было делать 50 км. Я считаю, что сокращать дистанцию было неправильным решением», — сказал Зимятов «СЭ».

Ранее, 19 февраля, из-за непогоды лыжный марафон среди мужчин был перенесен с 09.00 на 10.00, а также сокращен с 50 на 30 километров.
По итогам гонки российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине. Второе место по итогам гонки занял еще один россиянин Иван Якимушкин.

Олимпиада
Йоханнес Клебо
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