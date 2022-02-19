Большунов завоевывал медали в каждой гонке на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов завоевывал медали в каждой гонке на Олимпийских играх.

На Играх-2018 в Пхенчхане Большунов трижды стал серебряным призером (эстафета, командный спринт, 50 км классикой) и один раз стал бронзовым призером (спринт).

На Олимпиаде-2022 в Пекине Большунов три раза завоевал золото (скиатлон, эстафета, масс-старт) и стал серебряным призером в гонке на 15 километров классическим стилем.

По количеству медалей за всю историю среди лыжников Большунов делит второе место со шведом Сикстеном Йернбергом, у которого 4 золото, 3 серебра и 2 бронзы. Первое место занимает норвежец Бьорн Дэли (8 золотых и четыре серебряных).