Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 12:12

Большунов завоевывал медали в каждой гонке на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов завоевывал медали в каждой гонке на Олимпийских играх.

На Играх-2018 в Пхенчхане Большунов трижды стал серебряным призером (эстафета, командный спринт, 50 км классикой) и один раз стал бронзовым призером (спринт).

На Олимпиаде-2022 в Пекине Большунов три раза завоевал золото (скиатлон, эстафета, масс-старт) и стал серебряным призером в гонке на 15 километров классическим стилем.

По количеству медалей за всю историю среди лыжников Большунов делит второе место со шведом Сикстеном Йернбергом, у которого 4 золото, 3 серебра и 2 бронзы. Первое место занимает норвежец Бьорн Дэли (8 золотых и четыре серебряных).

Олимпиада 2022: Александр Большунов (справа) и&nbsp;Иван Якимушкин. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
1
3
Читайте также
«Русские — худший кошмар». Что пишут в Швеции о поражении в полуфинале Олимпиады
Спасибо, Саша! Ты и вся лыжная сборная спасли для нас Олимпиаду в Пекине
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Пекине
Вяльбе: «Не надо его хейтить Клебо»
Голубева — о падении в масс-старте: «Боролась за медаль, чувствовала, что сил много, но получилось так, обидно!»
Якимушкин прокомментировал свое серебро в масс-старте на Олимпиаде в Пекине
Большунов: «После первой гонки я увидел золотые ботинки и подумал, что неплохо если бы у меня такие были»
Большунов объяснил, зачем целовал снег, и согласился быть знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Большунов — король лыж!» Легков — о победе россиянина в масс-старте Олимпиады-2022

Губерниев: «Большунов — талант столетия»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости