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Сегодня, 11:42

NRK о победе Большунова в масс-старте: «Он поставил норвежцев на место»

В Норвегии считают, что Большунов поставил их на место в масс-старте на Олимпиаде
Сергей Ревенко
Корреспондент
Александр Большунов.
Фото Getty Images

Норвежское издание NRK после мужского масс-старта на 28,4 км на Олимпийских играх-2022 в Пекине выпустило материал с заголовком в честь победы российского лыжника Александра Большунова.

Заголовок следующий: «Большунов поставил норвежцев на место».

«Он лучший в своем деле. Самый сильный. Он очень техничен, хорош на склонах. Большунов на данный момент лучший лыжник в мире», — заявил бывший норвежский тренер, а ныне эксперт издания Фредрик Аукланд .

Россиянин стал трехкратным олимпийским чемпионом, второе место занял россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).

Сегодня, 19 февраля FIS приняла решение сократить мужскую гонку с 50 до 28,4 километра из-за неблагоприятных погодных условий в Китае. Гонка началась в 10.00 по московскому времени — на час позже, чем планировалось изначально.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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