Бородавко: «Звание короля лыж теперь точно за Большуновым! Это никто не оспорит»

Бородавко заявил, что звание «Короля лыж» у Большунова никто не оспорит

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Александра Большунова в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Я очень сильно горжусь Сашей. Все эти золотые медали — результат нашей качественной работы с ним. Звание короля лыж теперь точно за Большуновым! Это никто не оспорит. Заслужил ли он быть знаменосцем на закрытии Олимпиады? Думаю, что да. Великолепно выступил, принес целых три золота в копилку нашей сборной, что еще нужно? Все уже есть для счастья!» — сказал Бородавко «СЭ».

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

Второе место по итогам гонки занял еще один россиянин Иван Якимушкин, который проиграл Большунову 5,5 секунды, третьим стал норвежец Симен Крюгер (отставание +7,0 секунды).