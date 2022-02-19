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Сегодня, 11:44

Большунов поприветствовал троих лыжников, финишировавших последними в масс-старте на Олимпиаде

Владимир Иванов
Обозреватель

Российский лыжник Александр Большунов поприветствовал троих лыжников, финишировавших последними в масс-старте на 28,4 км на Олимпиаде в Пекине.

Большунов вышел поприветствовать хорвата Марко Шкендера, бразильца Манеша Силву и грека Апостолоса Ангелиса.

Шкендер проиграл россиянину 19 минут и 1,8 секунды, Силва — 21 минуту и 39,1 секунды, а Ангелис — 22 минуты и 31,5 секунды.

Сегодня, 19 февраля Большунов выиграл масс-старт и стал трехкратным олимпийским чемпионом.

Олимпиада 2022: Александр Большунов vs&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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