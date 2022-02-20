Большунов и Якимушкин получили олимпийские медали Пекина-2022 за золото и серебро в марафоне

На церемонии закрытия Олимпийских игр в Пекине наградили лыжников, завоевавших медали по итогам марафона на 30 км.

Первое место занял россиянин Александр Большунов, вторым пришел его соотечественник Иван Якимушкин, третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Российских лыжников награждала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Отметим, 25-летний Большунов был знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады. Он завоевал пять медалей на Играх-2022 в Пекине: три золота, одно серебро и одну бронзу.

На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали и заняли девятое место.