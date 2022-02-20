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Сегодня, 14:30

Третьяк назвал Большунова главным героем Олимпийских игр в Пекине

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги Олимпиады в Пекине.

«Заслуга Федерации и нашего хоккея в том, что мы на двух Олимпиадах играли в финале и имеем золото и серебро. Мы все-таки выиграли в Корее и здесь взяли серебро — считаю это достойным выступлением нашей Федерации и хоккея», — сказал Третьяк «СЭ».

Владислав Третьяк также назвал главного героя Олимпийских игр в Пекине.

«Главный герой Олимпиады — лыжник Александр Большунов, который выиграл пять медалей. Не зря ему доверили нести знамя нашей страны. Очень здорово, что с таких героев потом берут пример мальчишки и идут в спорт. Он самый титулованный. Хотя, конечно, все, кто выигрывал золото, серебро и бронзу, — герои, но Большунов — герой из героев. Вяльбе сватают в биатлон, потому что там проблемы? Проблемы не только там они есть и в других видах спорта, но мы сейчас не о проблемах говорим.

От имени ФХР и ветеранов-олимпийцев поздравляю всю олимпийскую команду, которая выиграла наибольшее количество медалей на зимней Олимпиаде за всю историю страны. Достойное выступление всей сборной», — добавил Третьяк.

На Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены завоевали 32 медали и заняли девятое место

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Александр Большунов
Владислав Третьяк
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