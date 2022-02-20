Клебо: «Не знаю, в чем была проблема с желудком, но сейчас это уже не имеет значения»

Йоханнес Клебо рассказал, почему сошел с дистанции во время мужского марафона на Олимпиаде

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, почему сошел с дистанции во время мужского марафона на Олимпиаде в Пекине.

После 20 километров норвежец, который отставал от лидирующей группы более чем на минуту, решил не завершать гонку и снялся с дистанции.

«Два дня назад сделал это фото между посещениями уборной. Я надеялся на лучшее завершение Олимпиады... В любом случае, вчера я решил дать себе шанс и посмотреть, выдержит ли мой организм, но он не справился.

Конечно, я бы не вышел на старт, если бы в запасе команды был другой спортсмен, но его не было. Поэтому чувствовал, что не занял чье-то место и не испортил жизнь кому-то другому, выйдя на старт.

Не знаю, в чем была проблема с желудком, но сейчас это уже не имеет значения. В преддверии Олимпийских игр я сделал все возможное, чтобы быть максимально готовым. Но, как и на прошлогоднем чемпионате мира, мне не удалось завоевать медаль на самой длинной дистанции. Думаю, в следующем году мне придется попробовать еще раз», — написал норвежец в Instagram.