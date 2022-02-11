Алексей Червоткин: «На фоне акклиматизации по вечерам зверски хотелось есть»

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал свое выступление в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпийских Играх-2022 в Пекине, где он стал пятым и вторым среди россиян после Александра Большунова.

— Удовлетворения нет, — констатировал Червоткин. — У меня не было такого резкого ощущения, что накрыло, это происходило плавно. В ушах немного звенит, сознание не совсем ясное. Старался аккуратно проходить спуски, потому что в таком состоянии и упасть можно. Мне кажется, это все от смены часовых поясов, смены климата. Мы в этом месте в первый раз, оно совершенно неизученное, информации было мало.

— Вы до сих пор ощущаете последствия акклиматизации?

— Первые дни было тяжело, потому что постоянно часов в 10-11 вечера зверски хотелось есть. Зато потом спал спокойно. В скиатлоне я вообще ничего сделать не мог, кто бы меня ни обгонял, я даже зацепиться не мог. Тело просто не слушалось. Сегодня уже было гораздо лучше и легче.

— По идее вы сегодня прошли отбор в эстафету.

— Все будет зависеть от решения тренеров. Готов ли я бежать? Конечно, у нас любой готов.