Мостовой о поражении «Спартака»: «Справедливость восторжествовала»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение красно-белых от «Балтики» (0:1) в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Прежде всего, хвалить нужно «Балтику». «Спартак» вначале пропустил, потом вроде пытался, но огня и задора не хватало. Даже благодаря этому формату, при котором «Спартак» должен был вылететь, команда все равно прошла дальше и боролась за выход в суперфинал. Видимо, справедливость восторжествовала. С другой стороны, «Балтика» имела преимущество за счет своего поля. Команда быстро восстановилась после поражения от «Динамо». Не хочется даже говорить про «Спартак», «Балтика» — молодец, она заслужила выход в финал», — сказал Мостовой «СЭ».

«Балтика» вышла в суперфинал Кубка России, в котором сыграет с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

«Спартак» вылетел из турнира. Красно-белые впервые проиграли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

Софья Грецкая