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14 мая, 23:54

Слишкович — о матче с Балтикой: «Скажите честно, что игра должна была закончиться со счетом 1:6»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович подвел итоги матча против «Балтики» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

— Я считал стартовый состав лучшим из возможных, — начал Слишкович. — Игнатов выходит один на один — не забивает. Тео Бонгонда — бьет во вратаря. Угальде дважды выходит один на один — тоже во вратаря. Давайте честно зададим вопросы. Кто сегодня попробовал и сделал моменты? Кто защищался? «Балтика» оборонялась хорошо, но не создавала моментов. Мы били во вратаря, создавали из контратак. В матче против «Краснодара» вы тоже не поняли стартовый состав. Но если выигрываешь, то ты — гений. Проигрываешь — ничего не понимаешь в футболе. Надо называть вещи своими именами. Честно скажите, что игра должна была закончиться со счетом 1:6. Но так не случилось, это футбол.

— Но мы не поняли задумки стартового состава.

— Вы и не должны понимать. Кто должен быть в стартовом составе, чтобы вы все поняли? Назовите мне 11 игроков, чтобы я их поставил. Игнатов играл форварда, у него были шансы — он их не реализовал. Тео — вингер, не забил. Угальде — не забил.

— Вы были готовы к прессингу «Балтики»?

— Да.

— Почему пришел гол?

— Из-за стандарта. Вы считаете, что нам забили из-за прессинга? Это не так. Было стандартное положение.

— Казалось, что «Спартак» был разбит из-за прессинга «Балтики».

— Если бы «Балтика» так прессинговала, она бы не была 15-й в чемпионате, — сказал Слишкович.

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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