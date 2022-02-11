Семиков: «Большунов и Нисканен готовы очень хорошо, но за бронзу можно было бороться»

Российский лыжник Семиков заявил, что мог бороться за бронзу в разделке на Олимпиаде

Российский лыжник Илья Семиков прокомментировал свое выступление в гонке на 15 км классическим стилем, где он занял девятое место.

— Гонкой не доволен, совсем не получился второй круг, — сказал Семиков. — Первый вроде начал хорошо, а на втором — все как в тумане. То ли высота, то ли быстро начал, не знаю. В конце уже просто легкие сжались, дышать было нечем. Так до конца дистанции и не отпустило. Мы здесь шесть дней назад делали контрольную тренировку, я по ощущениям начинал так же и в итоге чувствовал себя прекрасно, еще прибавлял. Но в соревнованиях, видимо, добавился адреналин, пульс, и в итоге перебрал.

— Вы держали в уме борьбу за место в эстафете?

— Конечно. Мы отбирались на классические этапы.

— И вы проиграли Алексею Червоткину?

— Ну да. Хотя мечтал побороться даже за медаль, состояние было хорошее. Понимал, что Нисканен и Большунов готовы очень хорошо, но за бронзу спокойно можно было бороться.