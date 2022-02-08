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Сегодня, 09:16

«Инициатива исходила со стороны Сани». Тренер объяснил отказ Большунова от спринтерской гонки на Олимпиаде

Большунов убедил тренера отказаться от спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине
Владимир Иванов
Обозреватель
Александр Большунов.
Фото Reuters

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко объяснил причины отказа Александра Большунова выступать в спринтерской гонке наа Олимпиаде в Пекине. По его словам, это связано с физическим состоянием.

«Это наше совместное решение. Больше скажу: инициатива исходила со стороны Сани. Скорее он меня убеждал. Внешне его победа в скиатлоне выглядела очень просто, но это не так. На высоте ничего не дается легко», — сказал Бородавко.

Напомним, 25-летний Большунов стал победителем скиатлона в Пекине, выиграв первое олимпийское золото в карьере. Мужская спринтерская гонка пройдет сегодня, 8 февраля, и начнется в 15.00 по московскому времени.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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