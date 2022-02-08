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Сегодня, 09:52

Легков отреагировал на решение Большунова пропустить спринт на ОИ-2022

Легков прокомментировал решение Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине
Георгий Скобликов

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Александра Большунова сняться со спринта на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Вы же не ожидали этого, все думали, что побежит. В итоге не побежит. Юрий Викторович дал комментарий, сказал, что Большунов готовится к следующим гонкам, к 50-ти километрам, к классике. Визуально казалось, что это все легко выигрывается, а на самом деле много сил тратится. Скорее всего ставят приоритеты, это их решение. Будем надеяться, что все верно. Все ждали, но как есть», — сказал Легков «СЭ».

Ранее, 8 февраля, «СЭ» стало известно, что Большунов пропустит индивидуальный спринт.

Накануне Александр Большунов стал первым в скиатлоне на зимних Играх-2022. Эта золотая медаль стала первой для сборной ОКР на Олимпиаде в Пекине.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Александр Большунов
Александр Легков
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