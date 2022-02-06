Британский лыжник о победе Большунова: «Нереально выигрывать с таким отрывом. Это абсолютная дичь»

Британский лыжник назвал дикостью победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Британский лыжник Эндрю Масгрейв прокомментировал победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Нереально выигрывать с таким отрывом. Это одна из самых невероятных вещей, которые когда-либо случались. Это абсолютная дичь», — цитирует NRK Масгрейва.

Масгрейв занял 17-е место по итогам скиатлона, проиграв Большунову 4 минуты и 37,1 секунды.

Благодаря победе в скиатлоне на Играх в Пекине Большунов впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.