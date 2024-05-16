Возможно ли все исправить?

Два года минуло с тех пор, как Роман Абрамович продал «Челси» Тодду Боэли. Клуб за это время изменился до неузнаваемости. Самая главная перемена, пожалуй, состоит в том, что «Челси» не может изобрести новую концепцию своего существования. Оттого и все проблемы.

Джон Терри поднимает чемпионский кубок в сезоне 2005/06. Фото Global Look Press

Как было при Абрамовиче

Приход Романа Абрамовича в английский футбол был сродни горной лавине, которая сходит на небольшой и тихий городок. Премьер-лига до 2003 года была достаточно консервативным чемпионатом, в котором царствовал «Манчестер Юнайтед», периодически терзаемый двумя конкурентами: более удачливым и состоятельным «Арсеналом», а также менее удачливым и в чем-то трагичным «Ливерпулем». И в этот стабильный мирок ворвался «Челси» в новом блеске своих амбиций.

Абрамович готов был сорить деньгами, но с умом. Игроков подписывали не по принципу медийности, а основываясь на их игровых качествах. И если первая попытка вышла немного скомканной, то дальше начиная с сезона-2004/05 «Челси» стал настоящим колоссом как английского, так и европейского футбола. Это именно «Челси», а не «Реал» или «Барселона» мог позволить себе подписать самого модного тренера Европы и гарантировать исполнение всех его прихотей по составу. Да, летом 2004-го свежеиспеченный победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью, уже объяснивший миру, что он — Особенный, переехал именно в «Челси», а не в Мадрид или Каталонию. Да еще прихватил с собой основу основ своего «Порту» — топ-защитников того времени Рикарду Карвалью и Паулу Феррейру.

В тот момент Абрамович не жалел для клуба ничего. И когда в «Реале» завис в неопределенном положении Клод Макелеле (в тот момент один из лучших опорников мира), российский бизнесмен не пожалел сил, времени и денег, чтобы выплатить колоссальные отступные и перевезти француза в Лондон.

При этом Абрамович повлиял на рынок зарплат. Конкуренты стали вкладывать больше, и «Челси» довольно быстро перестал быть лидером Европы по тратам. Кошельки раскрыли как «Реал» с «Барселоной», так и всевозможные шейхи, поехавшие покупать европейские клубы. Концепция «Челси» изменилась быстро. Команда-семья. Точнее, команда, максимально приближенная к семье. Тут вам и всегда готовые прийти на помощь Грант с Хиддинком, и бережное отношение к игрокам, которых «Челси» берег и не готов был отпускать: Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Петр Чех, Дидье Дрогба, до известной степени Джон Оби Микел, Сесар Аспиликуэта, Эден Азар. Тренеры могли меняться, но костяк команды клуб всегда старался сохранить.

И обе свои Лиги чемпионов «Челси» брал именно как команда-семья, когда не считался главным претендентом на победу. Например, в 2012-м на тренерском мостике находился Ди Маттео, не гений, мягко говоря, все держалось на командном костяке.

«Челси» празднует победу в Лиге чемпионов в 2012 году. Фото Global Look Press

Как стало при Боэли

А какова концепция Тодда Боэли? Ее не то чтобы нет вовсе, скорее ее пытаются выработать, но за два года пока не очень получилось. Тут ведь нужно держаться за идею, стоять на своем, даже когда не получается, не метаться от горячего к холодному.

Поначалу Боэли готов был кидаться деньгами — Энцо Фернандес, Уэсли Фофана, Михаил Мудрик, Марк Кукурелья и Рахим Стерлинг обошлись клубу почти в 400 миллионов, плюс была еще дорогущая аренда Жоау Феликса. Что со всей этой компанией делать, в клубе, похоже, не очень понимали. Всем надо было искать место — но как? У Грэма Поттера, тренера скромного и в целом не имевшего опыта работы с готовыми звездами, от многообразия дорогих приобретений закоротило контакты. Он про другой футбол, а ему предложили «галактикос» на минималках.

И да, если говорить, к примеру, о трансфере Энцо Фернандеса, то Абрамович мог бы подписать его за 121 миллион, но только году так в 2005-м. Не позже. Будь у клуба категорическая нужда в Фернандесе, Абрамович постарался бы купить его непосредственно у «Ривер Плейт», что обошлось бы раз в десять дешевле. «Челси» же подписал игрока на пике, да еще и купил его у «Бенфики». А «Бенфика» и «Порту» — лучшие ретейлеры европейского футбола. Они зарабатывают на том, что подписывают игроков недорого, дают им выстрелить в Лиге чемпионов (на худой конец в Лиге Европы), а потом продают максимально дорого: Фалькао, Гуарин, Оттавио, Халк, Витсель, Жоау Феликс, Дарвин Нуньес. «Челси» же мало того что покупал Фернандеса у «Бенфики», так еще и сразу после чемпионата мира, на котором Энцо был признан лучшим молодым игроком.

Энцо Фернандес — самый дорогой аргентинец в истории футбола. Фото Global Look Press

Ну да ладно, это дела финансовые. От разбрасывания денег Боэли быстро отказался. Клуб сильно вышел за границы финансового фейр-плей. Вышел так сильно, что это может аукнуться ему в этом сезоне. «Челси» борется за Лигу конференций, но есть вероятность, что УЕФА его туда не пустит именно из-за чрезмерных трат.

Новая концепция «Челси» выглядит так: ставка на молодых, которые за пару сезонов окрепнут и станут звездами внутри клуба. И в рамках этой концепции тотальная скупка «Брайтона» и подписание перспективных игроков вроде Бадиашиля или Мадуэке выглядит разумной. Да и тренер подобран мудро. Почеттино умеет развивать игроков. Работая в «Тоттенхэме», он вывел на топ-уровень и Кейна, и Дайера, и Триппьера, и Уокера, и даже Деле Алли, про которого мы уже начинаем забывать.

Но такая стратегия требует терпения. Надо дать тренеру и игрокам работать, прощать ошибки. И не только ошибки, но и провалы. Прямо сейчас у «Челси» все не плохо, но это не гарантия того, что в следующем сезоне команда совершит качественный рывок. Нужно терпение, но есть ли оно у Боэли?

Судя по многочисленным слухам, которые сватают в «Челси» то Томаса Франка, то Юлиана Нагельсманна, Тодд, возможно, готовит новую смену концепции.

В этом и проблема.