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Сегодня, 12:52

Спицов — об отсутствии Бородавко на Олимпиаде: «Лишняя психологическая нагрузка сейчас не нужна»

Спицов заявил, что без тренера ему спокойнее готовиться к стартам
Владимир Иванов
Обозреватель

Российский лыжник Денис Спицов высказался об отсутствии тренера сборной Юрия Бородавко на Олимпиаде в Пекине.

—Насколько не хватает Бородавко?

—Юрий Викторович иногда может настроить на гонку, но сейчас он сделал все, что мог. Ничего не изменить. Мы покажем то, на что готовы. Лишняя психологическая нагрузка сейчас не нужна.

—Пусть остается в Красноярске?

—Для меня, честно, так спокойнее. Бывает, что Бородавко иногда перегружает.

—Непряева сказала, что серебряная медаль — программа-минимум. У тебя тот же самый настрой?

—Честно, пока не могу сказать. Именно сегодня это была программа-максимум. С таким Большуновым сложно бороться. Дальше посмотрим.

—А в гонке на 15 километров есть вариант бежать?

—В планах не было, наверно, не будем ничего менять. Там ребята целенаправленно готовятся к гонке. Пусть дальше тренируются.

—Вяльбе говорила, что тебе не хватает уверенности. Ты дико талантливый, можешь горы сворачивать.

—Не согласен с ней. Она, наверное, судит по моим интервью. А в них я не хочу о себе громко заявлять. Надеюсь, сейчас Елена Валерьевна знает, что я верю в себя!

6 февраля Спицов завоевал серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Первым стал еще один россиянин Александр Большунов (1:16.09,8). Спицов отстал от него на 1 минуту и 11 секунд.

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Денис Спицов
Юрий Бородавко
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