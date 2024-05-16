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Судейство

Сегодня, 14:03

Левников назначен главным арбитром матча 29-го тура РПЛ «Ростов» — «Балтика»

Алина Савинова
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Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны судейские назначения на матчи 29-го тура чемпионата России. Встречи пройдут с 18 по 20 мая.

Главным арбитром игры между «Ростовом» и «Балтикой» будет Кирилл Левников. Матч пройдет в воскресенье, 19 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени.

На встречу «Динамо» — «Крылья Советов» назначена судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном. Его ассистентами станут Андрей Образко и Алексей Ширяев.

На игре «Краснодара» с «Сочи» будет работать Павел Шадыханов, а на матче «Зенита» с «Ахматом» — Сергей Карасев.

18 мая (суббота)

«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Локомотив» — «Факел»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Алексей Тюмин.

19 мая (воскресенье)

«Урал» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Любимов; АВАР— Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Балтика»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Резников.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мацюра.

20 мая (понедельник)

«Пари НН» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.

После 28 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Динамо» с 53 очками. На втором месте располагается «Зенит», у которого 51 очко. Третьим идет «Краснодар» (50 баллов). «Ростов» (40) занимает 9-ю строчку, «Балтика» (26) — предпоследнюю, 15-ю.

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
Кирилл Левников
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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