Левников назначен главным арбитром матча 29-го тура РПЛ «Ростов» — «Балтика»
Стали известны судейские назначения на матчи 29-го тура чемпионата России. Встречи пройдут с 18 по 20 мая.
Главным арбитром игры между «Ростовом» и «Балтикой» будет Кирилл Левников. Матч пройдет в воскресенье, 19 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени.
На встречу «Динамо» — «Крылья Советов» назначена судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном. Его ассистентами станут Андрей Образко и Алексей Ширяев.
На игре «Краснодара» с «Сочи» будет работать Павел Шадыханов, а на матче «Зенита» с «Ахматом» — Сергей Карасев.
18 мая (суббота)
«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Андрей Бутенко.
«Локомотив» — «Факел»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.
«Сочи» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Алексей Тюмин.
19 мая (воскресенье)
«Урал» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Любимов; АВАР— Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.
«Спартак» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Ростов» — «Балтика»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Резников.
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мацюра.
20 мая (понедельник)
«Пари НН» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.
После 28 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Динамо» с 53 очками. На втором месте располагается «Зенит», у которого 51 очко. Третьим идет «Краснодар» (50 баллов). «Ростов» (40) занимает 9-ю строчку, «Балтика» (26) — предпоследнюю, 15-ю.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4