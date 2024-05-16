«Спартак» возглавит легендарный Станкович. Что о нем известно?
После апрельской отставки Гильермо Абаскаля «Спартак» подхватил помощник испанца Владимир Слишкович. Несмотря на успешные выступления красно-белых при боснийце, разговоры о новом тренере не утихали. 16 мая они закончились — «Спартак» официально объявил о назначении 45-летнего сербского специалиста Деяна Станковича. Он приступит к обязанностям в следующем сезоне, контракт рассчитан на два года.
Звезда мирового уровня
Станкович — однозначно один из самых известных футбольных людей, работавших в России. Во времена футбольной карьеры Деян стал шестикратным чемпионом Италии, пять титулов он взял с миланским «Интером». Станкович сыграл за «нерадзурри» свыше 300 матчей и даже внесен в Зал славы клуба.
В сезоне-2009/10 Станкович в составе «Интера» выиграл Лигу чемпионов. Кстати, именно полузащитник сравнял счет в выездном матче с «Рубином» (1:1) на групповом этапе в том сезоне. Всего за «Интер» Станкович забил 42 мяча и завоевал 15 трофеев.
Первое скудетто серб взял с «Лацио» в сезоне-1999/00 под руководством Свена-Ерана Эриксона. Тот состав называют «командой тренеров» — кроме Станковича этой профессией занялись около десяти человек, включая Роберто Манчини и Диего Симеоне. Некоторые, как Павел Недвед, остались в футболе в качестве функционеров.
Есть опыт в топ-5 лиг
ДНК чемпиона Станкович не утратил и став тренером. Деян начинал карьеру с должности ассистента Андреа Страмаччони в «Удинезе», потом был координатором в «Интере» и личным советником президента УЕФА Александра Чеферина.
В 2019 году Станкович запустил полноценную тренерскую карьеру — возглавил «Црвену Звезду». Получилось сверхуспешно — за 3,5 сезона серб выиграл три чемпионства и Кубок, доходил до 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2021/22. Но в августе 2022 года Станковича уволили за вылет в квалификации Лиги чемпионов от «Маккаби».
Следующим шагом Деяна стал переезд в почти родную Италию — возглавил «Сампдорию» в октябре 2022-го, когда та шла в зоне вылета. Сложную ситуацию разрулить не удалось — клуб вылетел в серию Б, а Станкович ушел в конце сезона. Но вновь надолго без работы не остался — в сентябре 2023-го Деян возглавил «Ференцварош» вскоре после отставки Станислава Черчесова.
В Венгрии получилось удачно — Станкович выиграл чемпионство и вышел из группы Лиги конференций, уступив затем «Олимпиакосу». Именно в статусе чемпиона Венгрии тренера и застало предложение «Спартака».
Станкович — гибкий тренер. Сербского специалиста нельзя назвать приверженцем определенной философии. За карьеру он применял и атакующие схемы, и оборонительные; но чаще всего предпочитает работать в расстановке 4-2-3-1, может подстроиться под соперника.
Что говорят?
В «Спартаке» нового тренера объявили с помпой — перечислили все достижения и добавили: «Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо. Работу в штабе красно-белых продолжит Владимир Слишкович, который исполняет обязанности главного тренера в концовке текущего сезона. Мы приветствуем Деяна Станковича в «Спартаке» и желаем добиться с красно-белыми больших побед!»
Высказался спортивный директор красно-белых Томаш Амарал: «Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России — это честь и большая ответственность.
Я убежден, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь. Вся его долгая карьера в футболе говорит об умении добиваться побед. Не сомневаюсь, что это правильный выбор для настоящего и будущего «Спартака».
Новый тренер тоже сделал заявление — в видеоролике, выложенном клубом в соцсетях: «Я знаю, что такое «Спартак». Великий клуб с великой историей. Большое давление, к которому я давно уже привык.
И я знаю, что должен делать «Спартак». Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву.
Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимуме, поддерживать и верить в друг друга. Ради победы в каждом матче.
Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать все, чтобы «Спартак» был лучшим. Все. Хватит слов. Пора браться за работу. Вперед, «Спартак»!»
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
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2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
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4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
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14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
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16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
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Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
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Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
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Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
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Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
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Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
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Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
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Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4