«Спартак» возглавит легендарный Станкович. Что о нем известно?

У Деяна масса трофеев.

После апрельской отставки Гильермо Абаскаля «Спартак» подхватил помощник испанца Владимир Слишкович. Несмотря на успешные выступления красно-белых при боснийце, разговоры о новом тренере не утихали. 16 мая они закончились — «Спартак» официально объявил о назначении 45-летнего сербского специалиста Деяна Станковича. Он приступит к обязанностям в следующем сезоне, контракт рассчитан на два года.

Звезда мирового уровня

Станкович — однозначно один из самых известных футбольных людей, работавших в России. Во времена футбольной карьеры Деян стал шестикратным чемпионом Италии, пять титулов он взял с миланским «Интером». Станкович сыграл за «нерадзурри» свыше 300 матчей и даже внесен в Зал славы клуба.

В сезоне-2009/10 Станкович в составе «Интера» выиграл Лигу чемпионов. Кстати, именно полузащитник сравнял счет в выездном матче с «Рубином» (1:1) на групповом этапе в том сезоне. Всего за «Интер» Станкович забил 42 мяча и завоевал 15 трофеев.

Первое скудетто серб взял с «Лацио» в сезоне-1999/00 под руководством Свена-Ерана Эриксона. Тот состав называют «командой тренеров» — кроме Станковича этой профессией занялись около десяти человек, включая Роберто Манчини и Диего Симеоне. Некоторые, как Павел Недвед, остались в футболе в качестве функционеров.

Деян Станкович в «Интере». 2010 год. Фото Global Look Press

Есть опыт в топ-5 лиг

ДНК чемпиона Станкович не утратил и став тренером. Деян начинал карьеру с должности ассистента Андреа Страмаччони в «Удинезе», потом был координатором в «Интере» и личным советником президента УЕФА Александра Чеферина.

В 2019 году Станкович запустил полноценную тренерскую карьеру — возглавил «Црвену Звезду». Получилось сверхуспешно — за 3,5 сезона серб выиграл три чемпионства и Кубок, доходил до 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2021/22. Но в августе 2022 года Станковича уволили за вылет в квалификации Лиги чемпионов от «Маккаби».

Следующим шагом Деяна стал переезд в почти родную Италию — возглавил «Сампдорию» в октябре 2022-го, когда та шла в зоне вылета. Сложную ситуацию разрулить не удалось — клуб вылетел в серию Б, а Станкович ушел в конце сезона. Но вновь надолго без работы не остался — в сентябре 2023-го Деян возглавил «Ференцварош» вскоре после отставки Станислава Черчесова.

В Венгрии получилось удачно — Станкович выиграл чемпионство и вышел из группы Лиги конференций, уступив затем «Олимпиакосу». Именно в статусе чемпиона Венгрии тренера и застало предложение «Спартака».

Станкович — гибкий тренер. Сербского специалиста нельзя назвать приверженцем определенной философии. За карьеру он применял и атакующие схемы, и оборонительные; но чаще всего предпочитает работать в расстановке 4-2-3-1, может подстроиться под соперника.

Деян Станкович и Маурицио Сарри. Фото Global Look Press

Что говорят?

В «Спартаке» нового тренера объявили с помпой — перечислили все достижения и добавили: «Из «Ференцвароша» в «Спартак» переходят помощники Станковича. Это сербский ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо. Работу в штабе красно-белых продолжит Владимир Слишкович, который исполняет обязанности главного тренера в концовке текущего сезона. Мы приветствуем Деяна Станковича в «Спартаке» и желаем добиться с красно-белыми больших побед!»

Высказался спортивный директор красно-белых Томаш Амарал: «Деян полон желания приступить к работе в «Спартаке». Он понимает, что стать частью самого популярного клуба России — это честь и большая ответственность.

Я убежден, что Деян сможет помочь «Спартаку» вернуться на победный путь. Вся его долгая карьера в футболе говорит об умении добиваться побед. Не сомневаюсь, что это правильный выбор для настоящего и будущего «Спартака».

Новый тренер тоже сделал заявление — в видеоролике, выложенном клубом в соцсетях: «Я знаю, что такое «Спартак». Великий клуб с великой историей. Большое давление, к которому я давно уже привык.

И я знаю, что должен делать «Спартак». Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву.

Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимуме, поддерживать и верить в друг друга. Ради победы в каждом матче.

Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать все, чтобы «Спартак» был лучшим. Все. Хватит слов. Пора браться за работу. Вперед, «Спартак»!»