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Сегодня, 12:13

Бессмертных — о серебре Большунова на Олимпиаде: «Это лучший раздельный старт за всю карьеру Саши»

Виктория Кравченко

Серебряный призер Олимпиады, российский лыжник Александр Бессмертных высказался по поводу мужского выступления в гонке на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Нисканен доказал, что он лучший классист на данный момент. Рад за Большунова, он навязал финну борьбу. Это лучший раздельный старт за всю карьеру Саши. Радует, что он прибавляет и каждую разделку пробегает все лучше и лучше. Придет время, Саша будет олимпийским чемпионом в разделке.

Но Нисканен сегодня доказал, что он лучший. Он со старта пошел на свою последнюю золотую медаль, это было видно. Ийво понимает, что дальше ему делать нечего, и сегодня был его последний шанс на золото. Большунов, в свою очередь, может забрать три в оставшихся гонках», — цитирует Бессмерных «Чемпионат».

Ранее, 11 февраля, Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Олимпийским чемпионом стал финский лыжник Иво Нисканен, а третьим финишировал норвежец Йоханнес Клебо.

 
 
Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4606233-bessmertnyh-bolshunov-mozhet-zabrat-eschyo-tri-zolota-dlya-niskanena-byl-poslednij-shans.html
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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