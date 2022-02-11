Бессмертных — о серебре Большунова на Олимпиаде: «Это лучший раздельный старт за всю карьеру Саши»

Серебряный призер Олимпиады, российский лыжник Александр Бессмертных высказался по поводу мужского выступления в гонке на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине.

«Нисканен доказал, что он лучший классист на данный момент. Рад за Большунова, он навязал финну борьбу. Это лучший раздельный старт за всю карьеру Саши. Радует, что он прибавляет и каждую разделку пробегает все лучше и лучше. Придет время, Саша будет олимпийским чемпионом в разделке.

Но Нисканен сегодня доказал, что он лучший. Он со старта пошел на свою последнюю золотую медаль, это было видно. Ийво понимает, что дальше ему делать нечего, и сегодня был его последний шанс на золото. Большунов, в свою очередь, может забрать три в оставшихся гонках», — цитирует Бессмерных «Чемпионат».